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美伊戰爭 | 伊朗革命衛隊：2油輪爆炸失動力 擊落MQ-9無人機

即時國際
更新時間：11:49 2026-07-20 HKT
發佈時間：11:49 2026-07-20 HKT

伊朗革命衛隊周一發聲明稱，2艘試圖取道「非安全」航線通過霍爾木茲海峽的油輪發生爆炸，失去動力，被迫停駛。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）則證實，霍爾木茲海峽有一艘船隻起火，原因未明。革命衛隊警告，只要美軍持續攻擊伊朗，這條航線「連一滴石油和天然氣」都別想安全通過，並揚言美軍應準備面對伊朗的「懲罰性行動」。革命衛隊其後公布，擊落敵方一架MQ－9無人機。

革命衛隊聲明說，這2艘油輪受美軍「唆使和脅迫」，違背伊朗方面指令，試圖取道「非安全」航線，結果發生爆炸並被阻止航行。聲明沒有提及兩艘油輪的名稱、船旗國等細節。

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伊朗聲稱擊落一架MQ-9無人機。路透社
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伊朗革命衛隊發射導彈，反擊美軍空襲。法新社
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美伊正爭奪霍爾木茲海峽控制權。路透社
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揚言懲罰美軍 不讓一滴油通過

聲明還指，美軍干預毫無法律依據，必將遭到伊朗堅決反擊；只要美方在該地區的「侵略」持續，霍爾木茲海峽「就不會安全」，並警告「這條航道不會適合石化產品通行，甚至連一滴石油和天然氣都不安全」，揚言要懲罰美軍。

與此同時，英國海事貿易行動辦公室證實收到報告，指阿曼的庫姆扎爾西北8海里處周一凌晨發生事故，有一艘船隻起火，暫時未悉起火原因。

另外，伊朗革命衛隊在社交媒體上發文稱，革命衛隊在伊朗克爾曼沙赫上空攔截並擊落敵方一架MQ-9無人機。

美伊爭奪霍爾木茲海峽控制權

美國與伊朗目前正在爭奪霍爾木茲海峽控制權，美軍一直鼓勵船隻使用靠近阿曼的航線穿越，伊朗則以襲擊船隻作為回應，堅稱必須控制這條至關重要的水道。

全球約5分之1的石油供應在戰前經由霍爾木茲海峽運輸。隨著區域衝突升高，商船通行量已大幅萎縮，美國海軍監督的海事機構警告，目前船員面臨的威脅仍屬嚴重，蓄意敵對行動「極有可能」發生。

根據美聯社報道，戰前霍爾海峽平均每天有近140艘船通行，但18日僅有3艘、19日也只有8艘。

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