蘋果公司超越英偉達 重奪全球市值最高公司寶座

蘋果公司（Apple）周五超越晶片巨頭英偉達（Nvidia），重奪全球市值最高的上市公司寶座，反映投資者正重新評估人工智能（AI）發展前景，科技股龍頭排名再度洗牌。

市場情緒改變 重新評價蘋果

路透社報道，截至周五（17日），蘋果市值約4.88萬億美元，股價大致持平；英偉達股價下跌3.5%，市值回落至約4.86萬億美元。市場排名變動顯示，投資者開始將目光由Nvidia等最直接受惠AI熱潮的企業，擴展至其他科技公司。英偉達過去近一年一直穩坐全球市值第一，而蘋果則是自去年4月以來首次重返榜首。

BRI財富管理投資主管Meadows表示，市場過去認為蘋果在AI競賽中落後，主因是公司沒有大規模投入開發AI模型，但現時市場情緒已經改變。她指出，蘋果較少受到大額資本開支影響，並更有能力透過服務收入、生態系統及硬件升級將AI技術變現，因此市場重新評價蘋果，主要反映對其盈利持續性的信心，而非單純押注AI概念。

Nvidia過去近一年一直穩坐全球市值第一，而蘋果則是自去年4月以來首次重返榜首。路透社

外界一直認為蘋果在AI競賽中落後，今次重登全球市值第一，亦反映公司正積極鞏固在AI領域的地位，並可能影響市場對行政總裁庫克（Tim Cook）卸任前表現的評價。庫克預計於今年9月將行政總裁職位交棒予現任硬件主管特納斯（John Ternus）。

Siri或成蘋果最大AI優勢

蘋果上月推出延後多時的Siri升級版本，希望透過新版語音助手縮窄與大型科技公司及AI初創企業的差距。部分分析師認為，蘋果最大的AI優勢，在於數十億部iPhone內儲存的大量個人資料，有望令Siri提供更精準及更實用的回應。不過，由於相關資料受到私隱保護限制，蘋果仍需尋找方法，在保障私隱的前提下釋放其商業價值。

英偉達去年10月成為全球首間市值突破5萬億美元的企業，遠遠拋離其他競爭對手。不過，分析認為，今次被蘋果超越，未必代表兩家公司實力出現根本改變。英偉達仍然是AI基建投資的主要受惠者，其圖像處理器（GPU）繼續支撐生成式AI發展，未來若市場情緒轉變，仍有機會重新奪回全球市值第一的位置。