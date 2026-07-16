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法國國民議會通過「協助死亡」法案 患不治之症可索取藥物結束生命

即時國際
更新時間：16:30 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:54 2026-07-16 HKT

法國國民議會日前通過「協助死亡」法案，允許患有不治之症的成年人，在符合特定條件下，使用藥物結束生命。法案由法國總統馬克龍於2022年提出，近日以291票贊成、241票反對獲得通過。

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法國「協助死亡」法案表決，國民議會大樓外掛起街頭藝術家塞斯（Seth）創作的藝術作品《瑪麗安娜之夢》，畫中人物瑪麗安娜是法蘭西共和國的象徵。 美聯社
法國「協助死亡」法案表決，國民議會大樓外掛起街頭藝術家塞斯（Seth）創作的藝術作品《瑪麗安娜之夢》，畫中人物瑪麗安娜是法蘭西共和國的象徵。 美聯社

根據法案，申請者須年滿18歲，且為法國公民或在法國合法居留。患者須經醫療團隊確認患有嚴重、無法治癒且危及生命的疾病，已處於疾病晚期或終末階段，承受無法緩解之痛苦。病人在自主、自願的情況下提出請求，可獲取致命藥物。

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痛苦不堪可索取藥物自行服用

與安樂死不同的是，安樂死由醫生注射致命藥物。法國的「協助死亡」法案則由病人自行服用，若無法自理，醫生或護士可介入協助。

反對法國「協助死亡」法案的人士在議會外聚集。 路透社
反對法國「協助死亡」法案的人士在議會外聚集。 路透社

目前荷蘭、比利時、瑞士及加拿大亦已實施類似法案。美國部分州份亦允許為末期患者提供醫療「協助死亡」。

民意調查顯示，法國社會普遍支持「協助死亡」，民調機構Ifop今年2月數據顯示，法案支持度達84%。支持者認為，法案在維持嚴謹保障措施的同時，賦予生命末期承受痛苦的人有更大自主權，可決定自己死亡的方式。

反對者包含部分醫界人士及宗教團體，質疑合法化可能對弱勢群體造成壓力。天主教會持反對立場，有主教表明將拒絕向支持法案之議員提供聖餐。

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