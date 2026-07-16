法國國民議會通過「協助死亡」法案 患不治之症可索取藥物結束生命
更新時間：16:30 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:54 2026-07-16 HKT
發佈時間：15:54 2026-07-16 HKT
法國國民議會日前通過「協助死亡」法案，允許患有不治之症的成年人，在符合特定條件下，使用藥物結束生命。法案由法國總統馬克龍於2022年提出，近日以291票贊成、241票反對獲得通過。
根據法案，申請者須年滿18歲，且為法國公民或在法國合法居留。患者須經醫療團隊確認患有嚴重、無法治癒且危及生命的疾病，已處於疾病晚期或終末階段，承受無法緩解之痛苦。病人在自主、自願的情況下提出請求，可獲取致命藥物。
相關新聞：跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
痛苦不堪可索取藥物自行服用
與安樂死不同的是，安樂死由醫生注射致命藥物。法國的「協助死亡」法案則由病人自行服用，若無法自理，醫生或護士可介入協助。
目前荷蘭、比利時、瑞士及加拿大亦已實施類似法案。美國部分州份亦允許為末期患者提供醫療「協助死亡」。
民意調查顯示，法國社會普遍支持「協助死亡」，民調機構Ifop今年2月數據顯示，法案支持度達84%。支持者認為，法案在維持嚴謹保障措施的同時，賦予生命末期承受痛苦的人有更大自主權，可決定自己死亡的方式。
反對者包含部分醫界人士及宗教團體，質疑合法化可能對弱勢群體造成壓力。天主教會持反對立場，有主教表明將拒絕向支持法案之議員提供聖餐。
最Hit