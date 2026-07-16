德國車廠產能嚴重過剩 總理默茨開綠燈：不反對中資接管但僅權宜之計

德國總理默茨（Friedrich Merz）於周三（7月15日）的記者會上表示，他不反對中國汽車製造商接管陷入困境的德國汽車工廠，但同時警告，這絕非解決德國汽車業結構性問題的長遠之計。

車廠面對多種壓力

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當被問及中企可能收購德國車廠時，默茨回應道：「這取決於各家公司是否願意。」但他隨後在記者會上補充：「我認為這只是權宜之計，而非解決我們自身結構性問題的方案。」

目前，德國汽車行業正面臨歐洲需求疲軟、美國關稅壓力以及來自中國激烈競爭等多重挑戰，導致產業就業人數持續下滑。

由於許多德國車廠的產能利用率嚴重不足，市場上有聲音建議，中國製造商可以利用德國的部分生產線，甚至完全接管工廠。對此，大眾汽車（Volkswagen）首席執行官布魯姆（Oliver Blume）在今年4月就曾表態，願意讓大眾的中國合作夥伴使用其工廠，不過該公司隨後試圖平息市場對相關交易的猜測。

批人民幣被低估25%至30%

除了產能問題，默茨還將矛頭指向中國的匯率政策。他指責中國刻意低估人民幣匯率，使中國出口商品在海外市場具備不公平的價格優勢。默茨早前直言，從歐洲的角度來看，無法長期接受與一個貨幣被低估了25%至30%的夥伴展開競爭。

他警告，雖然企業有權做任何決定，但如果匯率與補貼問題得不到糾正，德國企業在面對高額進口與補貼產品時，將始終處於不利地位。

近年來，德國對華貿易逆差已達約900億歐元，創歷史新高；而來自中國的進口卻錄得穩步增長。