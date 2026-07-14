派拉蒙收購華納兄弟 | 美12州提反壟斷訴訟阻止 指合併將削弱市場競爭

美國加州與另外11個州周一（13日）提出訴訟，要求法院阻止派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1100億美元（約8672億港元）收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery），指控這宗荷里活史上最大併購案將削弱市場競爭，導致消費者面臨更高價格、更少內容及更低品質。

這項訴訟已向加州北區聯邦法院提出，直接挑戰聯邦政府司法部。司法部上月已在未要求資產分拆或附加任何條件下批准這項交易。

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派拉蒙收購華納兄弟探索案遭到阻撓。法新社

派拉蒙原定目標是於9月底前完成收購。法新社

派拉蒙收購華納兄弟探索案好事多磨。法新社

指觀眾將面臨更高價格

率領今次訴訟的加州檢察長邦塔（Rob Bonta）表示，荷里活5大電影發行商中的2家合併，將損害市場競爭。他說：「觀眾將面臨更高的價格、更低的品質及更少的內容。」

邦塔強調：「在我國，沒有人能凌駕法律之上。加州正與志同道合的各州為自由且公平的市場而戰，而非被操縱的市場。美國不論在政府或經濟中都沒有國王。」

併購或大幅𣸵少市場競爭

12州指出，這項交易違反《克萊頓反壟斷法》（Clayton Act），因該法禁止可能大幅減少市場競爭的併購案。

參與訴訟的州包括亞利桑那州、科羅拉多州、康涅狄格州、麻省、明尼蘇達州、內華達州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州及華盛頓州。

根據訴訟，若交易完成，合併後的新公司將掌控美國約27%的院線電影發行市場，以及約27%的基本有線電視頻道授權市場。

仍須待歐盟與英國審查

派拉蒙原定目標是於9月底前完成收購，不過，全案仍須通過歐盟與英國審查。事緣歐盟與英國監管機關正在評估，這筆交易是否可能損害市場競爭。

Netflix於去年底一度宣布以天價收購華納兄弟探索（WBD）影視與串流事業，但後來派拉蒙影業出了更高價買下華納，Netflix也宣布不會再加碼。不過這筆交易遭到娛樂產業許多人士反對，他們擔心2家歷史悠久的競爭對手製片廠結合，不僅顛覆荷里活生態，也可能導致大規模裁員等問題。