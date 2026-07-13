「最上愛」命案｜男粉絲散盡家財遭斬纜 當街怒插女神55刀檢方求刑20年

日本去年3月發生震撼全國的街頭情殺案，以聲優「最上愛」同名活動的22歲直播主佐藤愛里，在山手線進行戶外直播時，遭44歲粉絲高野健一埋伏突襲，身中55刀喪命。隨着案件開審內情曝光，檢方向法官求刑20年；辯方則指被告因與死者之間的糾紛長期面臨經濟困難，建議判監9年。

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綜合日媒報道，案發時，死者正在做「環繞山手線一周」的戶外直播，高野一早查清死者的行程，當眾掏出長達12.6厘米的利刃襲擊，過程及死者痛苦求救的尖叫全被直播鏡頭錄下。高野行凶後用手機拍攝倒地的佐藤，冷嘲熱諷說：「還在動啊......她死了嗎？」之類的說話，甚至狠心向死者朝頭上踢了幾腳。

甜蜜訊息設下陷阱

案情指出，雙方於2021年結識。高野砸重金支持對方直播，兩人交換LINE後，佐藤告訴高野：「這是我第一次跟粉絲交換LINE喔！」高野頻頻發送「真愛」、「超喜歡妳」、「動真心了」這類熱情告白，佐藤也以「好像男朋友喔」、「那就是結婚了吧」、「沒有高野我真的播不下去」等熱情回覆。兩人熟絡時一度互傳4萬則訊息，高野深信兩人正在交往，陷入了熱戀的幻覺。

「最上愛」（佐藤愛里）的直播畫面。

各種藉口索錢剝皮

2022年8月，佐藤主動傳訊息問高野：「想見我嗎？」佐藤在山形縣的陪酒俱樂部工作，高野為了見女神一面，不惜從栃木縣奔波到山形縣，先後4次豪擲77萬日圓（約3.7萬港元），包括交通住宿費、送禮物及餐廳等。

見面後，佐藤便以各種藉口瘋狂要錢，例如「漏了手袋在俱樂部」、「手機遭暫停通話」、「被迫開香檳」等，甚至暗示自己可能從事性工作或遭受暴力等。佐藤借錢時表現會對高野說「越快越好」，每日轉賬限額用完後，她會要求說「可以用別的帳戶嗎？」但她從沒提過「還錢」。

無利用價值即斷聯

在第一次借錢後，高野在短短20多天內瘋狂匯款11次，給了佐滕150萬日圓（約7.26萬港元）。佐滕榨乾高野450萬日圓（約21.8萬港元）存款後，慫恿高野貸款給她。當高野被逼債走投無路，向女神求援時，她卻冷淡拋下一句「沒辦法」，甚至想繼續誘騙高野借更多錢。

當她確認高野再無利用價值後，便無情消失。之後兩人偶爾聯絡，一提到「還錢」便停止回覆。高野走上佐滕的直播瘋狂留言叫她還錢，只收到3萬日圓（約1450港元）。

辯護律師在庭上宣讀兩人的LINE聊天記錄，在還款逾期、佐藤幾乎不再回覆的那段時間，高野曾絕望地連傳8至10條「救救我」的絕望求救訊息。佐藤冷處理完全不讀不回，依舊逍遙過自己的生活，高野看著女神在螢幕前閃閃發亮，自己的人生卻已完蛋，積壓已久的怨氣瞬間爆炸，最後憤而刺殺女神。

佐藤曾透過民事訴訟要求佐藤償還金融機構的價務，但佐藤沒有履行。檢方承認佐藤也有過錯，但強調「沒有任何過錯足以構成謀殺的理由」。檢方求處20年監禁，理由是直播犯罪造成了嚴重的社會影響，在現場觀眾和路人中引發了強烈的恐慌。

辯方則指出，被告欠債給受害者造成了經濟困難，還導致其與家人關係惡化，甚至一度萌生自殺念頭。辯方強調，「首先被踐踏的是高野先生的尊嚴」，並指出「高野先生試圖依法解決問題，但法律並沒有保護他」。