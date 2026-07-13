以色列10月27日大選 近40年首次按原定時間舉行

以色列國會法律顧問阿菲克（Sagit Afik）周日宣布，國會將按照原定法律日期於10月27日舉行大選。阿菲克在國會內政委員會會議上表示：「現屆國會將完成完整任期，不會提前解散。選舉日期仍維持法律所訂的10月27日。」

以色列時報報道，若按計劃舉行，這將是以色列自1988年以來首次按原定時間舉行的大選，亦會令總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的現屆政府成為自1973年以來首個完成完整四年任期的以色列政府。

消息宣布之際，執政聯盟正加快推動多項具爭議性的法案，希望在國會解散前通過更多立法。按照慣例，國會解散後，大部分法案程序將停止，除非執政聯盟與反對派達成共識。

總理內塔尼亞胡領導的現屆政府成為自1973年以來，首個完成完整四年任期的以色列政府。路透社

以色列第37屆政府於2022年12月29日成立，當時貝內特（Naftali Bennett）與拉皮德（Yair Lapid）領導的聯合政府倒台後，內塔尼亞胡重新上台。現屆政府由內塔尼亞胡領導的利庫德集團（Likud），以及多個極端正統猶太教政黨及右翼政黨組成，被普遍認為是以色列歷來最強硬的政府之一。

根據民調，如果目前舉行選舉，內塔尼亞胡及其盟友將難以取得國會120席中的過半數。由反內塔尼亞胡陣營組成的「猶太復國主義反對派聯盟」（Zionist opposition bloc）則正接近取得多數，但該聯盟不包括阿拉伯裔政黨及超正統猶太教政黨。

目前被視為內塔尼亞胡主要競爭者的人士，包括前將領、以薩黨（Yashar）領袖艾森科特（Gadi Eisenkot），以及前總理貝內特（Naftali Bennett），後者目前領導「共同黨」（Together Party）。