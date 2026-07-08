加拿大向德買12潛艇 擺脫對華府依賴「疏美親歐」關鍵一步

加拿大總理卡尼在北約峰會周二登場前宣布，加國向德國企業洽購12艘先進新潛艇，將成為加國史上規模最大的軍事採購案。卡尼曾表示，加拿大長年對軍事準備投資不足，使國家面對美國時處於弱勢。此次軍購被外界視為加國防務戰略「疏美親歐」、擺脫對美國依賴的關鍵一步。

卡尼表示，是次被稱為「加拿大巡邏潛艇項目」的巨額採購，選定德國造艦商蒂森克虜伯海事系統公司（TKMS）為首選供應商。加國海軍計劃採購最多12艘現代化潛艇，以取代老舊的「維多利亞」級潛艇艦隊。

取代「維多利亞」級潛艇艦隊

根據計劃，TKMS將為加國打造排水量約3000噸的柴電潛艇，這批潛艇採用現代隱身技術設計，具備低噪音、長水下續航力及適合寒冷海域作戰等特性，能有效執行北極巡邏、水下監視及特種部隊部署任務。加方與TKMS的合同預計最遲於2027年底前完成簽訂。 若與德國供應商的談判未能成功，加拿大可能會指定南韓韓華海洋公司，為下一輪談判的首選供應商。據加媒報道，如果計入未來數十年的維護和運營費用，潛艇項目合同總價值可能達到1000億加元（約5518.1億港元）。

德國此次推介的212CD型潛艇，當初是TKMS為德國和挪威海軍開發的構型。若協議順利敲定，德國與挪威承諾向加拿大提供全面合作，包括共享後勤、維修、造艦技術及舉行聯合訓練。

適逢一連兩天的北約峰會昨日於土耳其登場，卡尼說，「在一個更加凶險且分裂的世界裡，加拿大必須投入更多力量來保衛自己、維護主權，並支持盟友」。他去年表示，長久以來認為加拿大地理位置足夠安全的傳統觀點已經過時，過去投資不足使國家在面對美方時處於弱勢。他更罕有地公開批評美國「正開始利用霸權變現，對進入美國市場收費，還減少對美加共同安全的相對貢獻」。

此次軍購被外界視為加拿大防務戰略「疏美親歐」的關鍵一步。中國軍事專家宋忠平分析，加拿大此舉意在打造自主防禦體系，擺脫對美國的軍事依賴。目前，加拿大約80%的軍事裝備採購自美國。但自特朗普重返白宮以來，美加關係持續緊張，美方不僅加徵關稅，更屢次提出讓加拿大成為美國第51州。

渥太華當局也正重新檢討一項於2023年達成的合約，該合約原計劃向美國採購多達88架F-35戰機。加方表示，正評估是否將該定單改為向瑞典紳寶（Saab）集團採購72架最新一代「獅鷲」戰機。紳寶承諾，若加拿大最終購買其最新型號戰機，連同加方先前已同意採購的6架全球之眼偵察機，整個項目將可為加拿大本土創造逾萬個職位，這與加國政府振興本土國防工業的政策不謀而合。

綜合報道