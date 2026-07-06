俄烏戰爭 | 俄經濟惡化現女中產「拆彈」潮 隆胸假體25折變賣

俄羅斯身為全球前十大整形市場之一，每年約有超過60萬人次接受美容手術與非侵入式療程。然而，近期有俄媒報道指出，當地的隆胸手術量不僅大幅下跌約四成，網路上更罕見地湧現大量分類廣告，拋售用於隆胸的矽膠假體，亦即所謂的「二手假胸」。有分析認為，這股將體內植入物拆卸變現的奇特現象，與俄羅斯當前面臨的經濟危機密切相關。

俄羅斯最近出現二手矽膠假體拋售潮。astv.ru

不少賣家來自俄富裕地區

根據俄羅斯獨立媒體《BAZA》報道，近月來俄國網路湧現許多兜售高級二手胸部假體的廣告，拋售價格通常僅為原價的三分之一到四分之一。

例如，原價約14萬盧布（約14,000港元）的名牌胸部假體，目前僅以3.5萬盧布（約3600港元）低價賤賣，且許多賣家甚至來自莫斯科、聖彼得堡等相對富裕的地區。

「身體疼痛」「看膩了」才出售

報道指出，雖然賣家在網路上列出的拆除理由多為「生完小孩」、「身體疼痛」或「看膩了」等等，但最終目的都是為了收回一部分的手術費用。

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外媒分析指出，匯率大幅波動、民眾購買力下降、西方銀行與大型企業撤離，加上近期國內爆發的燃料短缺，已全面衝擊俄國中產階級，進而催生出這波兜售舊物求生的現象。

醫生：用「二手胸」或致死

然而，醫學專家對此發出嚴厲警告。矽膠假體在取出後會殘留前任使用者的大量生物物質，且其材質特性無法透過煮沸或福馬林進行徹底消毒。如果貿然購買並使用他人的「二手假胸」，極可能引發嚴重的免疫排斥反應、組織壞死，甚至面臨致死風險。

根據國際美容整形外科學會 (ISAPS) 的調查報告，俄羅斯每年約進行50到60萬例美容手術。其中，隆胸長期穩居俄羅斯最受歡迎的外科整形手術前兩名。

