哈梅內伊葬禮︱歷時6天跨國移靈料2000萬人送葬 保安級別前所未有

伊朗政府於早前宣佈，已故最高領袖阿里．哈梅內伊（Ali Khamenei）的國葬將於7月4日至9日舉行，歷時共6天。這場葬禮預計將有1,500萬至2,000萬人參加，或成為伊朗歷史上規模最大的國葬，同時也是新任最高領袖穆傑塔巴．哈梅內伊上任後，該國舉辦的首個重大國事儀式。

相關新聞：伊朗局勢︱哈梅內伊喪禮全球矚目 終身制「最高領袖」如何成為伊朗真正揸fit人︱一文看清

嚴防踩踏慘劇

據悉，伊朗政府對此次葬禮採取了前所未有的安保級別，旨在防止再次發生1989年霍梅尼葬禮和2020年蘇萊曼尼葬禮上曾發生的致命人群踩踏事件。

經過技術評估，伊朗官方決定不採用單一的遊行路線，因為德黑蘭沒有任何一條街道能夠安全容納預期的龐大人潮。送葬隊伍將改為沿首都一條更寬闊的走廊行進，儀式區域內將實施車輛管制。

呼籲以交通工具出行

為了做好籌備工作，德黑蘭的辦公場所將從7月4日到7月6日關閉。伊朗國家電視台播放的畫面顯示，工人正在霍梅尼大清真寺周邊焊接金屬結構、粉刷油漆，起重機則不斷吊裝建築材料以搭建儀式場地。

鑑於葬禮期間當地天氣炎熱，政府已敦促哀悼者盡量乘坐公共交通工具，並發佈公共安全信息提醒民眾保持水分充足。屆時，地鐵網絡和市政公交車隊將全力運轉運送群眾，當局亦為乘坐私家車抵達的訪客提供了接待設施。

遺體停放於地勢高處 方便信眾瞻仰

哈梅內伊遺體停放的平台則特意設在地勢較高處，以確保整個祈禱場都能看到。祈禱場地周圍將設立五個專門的服務中心，為參與者提供飲用水、膳食、醫療援助、衛生設施及祈禱場所。

相關新聞：哈梅內伊葬禮︱全國人大常委會副委員長何維將代表中方出席

橫跨德黑蘭與伊拉克聖城

根據官方公佈的詳細行程安排，公眾告別儀式將首先於7月4日至5日在首都德黑蘭的伊瑪目霍梅尼大清真寺舉行，隨後於7月6日在德黑蘭市內舉行盛大的送葬隊伍遊行。到了7月7日，遺體將運往宗教聖城庫姆，進行當地的送葬遊行與祈禱儀式。

緊接著在7月8日，應伊拉克宗教界與社會團體邀請，靈柩將跨國運往伊拉克什葉派聖城納傑夫和卡爾巴拉舉行宗教悼念活動。整個國葬儀式最終將於7月9日迎來終點，遺體屆時會運回哈梅內伊的家鄉馬什哈德舉行最終送葬，並正式安葬於伊瑪目禮薩聖陵。

據悉，伊朗外交部長阿拉格齊會在葬禮舉行之前提前訪問巴格達，與伊拉克官員協調此次跨境送葬的具體事宜。

30多國代表應邀出席

在外交參與方面，按照官方安排，外國元首、政府代表和國際代表團預計主要參加7月3日在德黑蘭舉行的國家追悼儀式。葬禮儀式總部秘書普爾賈姆希迪安（Ali Akbar Pourjamshidian）透露，屆時預計將有30多個國家的代表出席，雖然部分代表可能會繼續前往馬什哈德參加安葬儀式，但多數外國代表不會全程參與這場橫跨六天的活動。

伊朗當局宣佈，格魯吉亞總統米哈伊爾．卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）將與土耳其、阿塞拜疆及亞美尼亞等國代表一同出席。印度方面則確認由外交國務部長和比哈爾邦邦長代表出席；分析指出，印度僅派較低級別代表團，反映其在西亞局勢緊張之際，試圖避免激怒美國與以色列的考量。

中國外交部發言人亦宣佈，全國人大常委會副委員長何維將作為中方代表，出席7月3日的伊朗已故最高領袖哈梅內伊的國家追悼儀式。

痛批立場可恥 伊朗拒向歐洲發出葬禮邀請

不過，歐洲國家領導人此次並不在邀請之列。伊朗外交部發言人伊斯梅爾．巴蓋伊（Esmail Baghaei）在6月30日明確表示，伊朗並未向歐洲發出邀請，並指責歐洲各國在戰爭中的立場實在可恥，站在了歷史的錯誤一邊。

