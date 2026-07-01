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Trader Joe's｜收據印信用卡號碼過長願賠5800萬 每位顧客料可領800港元

即時國際
更新時間：20:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-01 HKT

美國連鎖超市 Trader Joe's 捲入一宗集體訴訟，被指收據印出的付款信用卡號碼過長，增加了顧客身份被盜的風險。Trader Joe's同意支付740萬美元（約5800萬港元）和解，在特定期間曾碌卡消費的顧客將有資格獲得賠償。

2019年，一名購物者凱姆（Brian Keim）作為代表，向洛杉磯高等法院提出集體訴訟，指控 Trader Joe's的收據上顯示信用卡「前6位和後4位」數字，做法不當。因超市總部位於加州，案件轉至加州中區審理。

網上不時有人分享Trader Joe’s收據，圖中收據顯示信用卡末4碼。 Threads@tamihackbarth
網上不時有人分享Trader Joe’s收據，圖中收據顯示信用卡末4碼。 Threads@tamihackbarth

2003年當局已通過的聯邦《公平和準確信用交易法》（FACTA），商家不可在任何電子打印的收據上，顯示超過顧客信用卡或借記卡號碼的「末5碼」。

Trader Joe's 不承認任何不當行為，且表示沒發現任何人因收據問題導致身份被盜用，選擇和解是為了避免進一步的訴訟。根據和解協議，凡2019年3月5日至2019年7月19日期間，曾在Trader Joe's商店以信用卡或扣帳卡購物的顧客，只要提交有效索賠表格，均有資格獲得賠償。

今年2月，雙方達成了初步的740萬美元和解協議，法院尚未批准，預計將在8月10日一場聽證會結束後作出裁決。

和解管理人表示，可能受影響的顧客或已收到電子郵件或明信片通知，必須於6月9日前提交索賠申請，才可獲得相應的和解金。最終每人可獲賠償金額，將取決於有效索賠的總人數，但據估計，每位符合資格的索賠人可獲得102.45美元。

和解網站指出，實際上並非所有商店都打印了顯示卡號前6碼後4碼的收據，「即使在有問題的商店中，也只有極少數交易涉及此類收據」。

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