最高法院裁定各州有權禁跨性別女加入運動校隊 特朗普稱重大勝利

美國最高法院於6月30日作出了一項具有里程碑意義的歷史性裁決。大法官以六比三的投票結果，裁定全美各州政府有權對跨性別學生運動員施加限制，並支持西維珍尼亞州（West Virginia）和愛達荷州（Idaho）禁止跨性別學生加入女子運動校隊的法律。這項判決為保守派各州在近年限制跨性別者權利的激烈法律與政治鬥爭中，贏得了極具代表性的勝利。

大法官卡瓦諾：憲法不要求對女子體育徹底改革

綜合美媒報道，今次訴訟的核心圍繞「西維珍尼亞州訴 B.P.J.」（West Virginia v. B.P.J.）一案。最高法院的保守派大法官們在裁決中指出，該州禁止跨性別女學生參加女子運動隊的相關法律規定，既沒有違反美國憲法修正案第九條（Title IX），亦未有違反《平等保護條款》（Equal Protection Clause）。與此同時，法院亦同步投票支持了愛達荷州一項性質類似的法律之合憲性。

大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）代表六比三的多數派撰寫了裁決意見書。他在判詞中表示：「憲法和第九條（Title IX）並不要求對全美的婦女和女子體育運動進行徹底改革。」這番表態無疑為各州未來推行類似的性別限制法律，提供了有力的憲法依據。

十六歲跨性別女學生挑戰禁令失敗 倡議組織斥歧視

今次核心案件的主角「B.P.J.」，是現年十六歲的跨性別女子佩柏積遜（Becky Pepper-Jackson）。她此前因為尋求參加校園的女子體育比賽，而對西維珍尼亞州政府出台的限制禁令正式提出法律挑戰，案件一路訴至最高法院，最終以落敗告終。

判決結果一出，全美隨即陷入兩極化的輿論風暴。跨性別學生權益倡議者及相關人權組織對裁決表示強烈不滿，痛斥這種一刀切的禁令本質上就是基於性別和跨性別身份的赤裸裸歧視。然而，為這些禁令法律進行辯護的各州政府與保守派陣營則理直氣壯地反駁，強調按出生性別劃分的體育運動是完全合法且絕對必要的，其核心宗旨是為了保護出生時被指定為女性的運動員，在賽場上的公平競爭環境與寶貴的發展機會。

這項歷史性判決亦讓白宮與保守派政壇一片歡騰。總統特朗普在得知最高法院的裁決後，隨即第一時間在自己的社交平台Truth Social上發文，高調慶祝這一法律勝仗，並形容其為一場「重大勝利（BIG WIN）」。

特朗普在貼文中難掩興奮地寫道：「美國最高法院剛剛裁定，男性不得參加女子體育運動。這徹底終結了這種荒謬的情況！！！」隨著最高法院的終審定調，預料全美未來將有更多保守派主導的州份陸續跟進，出台更為嚴格的跨性別運動員限制法案，圍繞性別認同與體育公平的社會博弈亦將步入全新階段。