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狂犬病｜加國11歲男童遭蝙蝠「貼臉」後發病亡 安省57年來首例

即時國際
更新時間：18:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-30 HKT

加拿大安大略省一間兒童醫院的醫生，在最新一期《加拿大醫學協會期刊》發表報告，詳述一名11歲男童在安省北部接觸到蝙蝠後，感染狂犬病後死亡的個案，呼籲公眾提高警覺。

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報告指出，男童2024年夏季在安省北部度假期間，在睡夢中曾被一隻蝙蝠壓在口鼻位置而驚醒。其父母未有發現任何抓痕或咬痕，因此沒有安排求醫。

然而大約3星期後，男童開始出現面部麻痹、吞嚥困難等症狀，送院後病情迅速惡化，第五日已失去腦幹反射，最終在家人陪伴下離世。

蝙蝠堪稱「大自然活體病毒庫」，身上攜帶著很多令人聞風色變的病毒。 美聯社
蝙蝠堪稱「大自然活體病毒庫」，身上攜帶著很多令人聞風色變的病毒。 美聯社

一旦出現病徵幾乎必死

報告主要作者、兒科傳染病專家表示，狂犬病一旦出現病徵，幾乎必定致命；但若能於病發前接受疫苗及狂犬病免疫球蛋白等暴露後預防治療，預防成功率接近百分之百。醫生呼籲，任何人只要曾與蝙蝠有身體接觸，即使沒有明顯傷口，亦應立即求醫，接受適當評估及預防治療。

加拿大自1924年至今，僅錄得28宗人類感染狂犬病個案，而安省對上一宗病例可追溯至1967年，相隔了57年。

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