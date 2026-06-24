日本在留、永住申請費大幅加價 最快10月起實施

據日本《讀賣新聞》報道，日本出入國在留管理廳提出加價草案，建議外國人在留資格變更手續費從目前一律6,000日圓（約290港元），改為按期間長短收取1萬至7.5萬日圓（約485至3635港元）；永住許可申請費則從現行1萬日圓調漲至20萬日圓（約9700港元），預計10月起實施。

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相關人士表示，擬定在留資格變更新收費，按居留期更改如下：

３個月以下：1萬日圓（約485港元）；

１年 ：為3.3萬日圓（約1600港元）；

３年至５年：6.4萬日圓（約3100港元）；

５年以上 ：7.5萬日圓（約3640港元）。

更新居留期間若透過線上申請，除「3個月以下」的申請外，其他最高可享1萬日圓折扣。而永住許可申請則仍維持現狀，僅限櫃檯辦理。

此次手續費加價已納入今年5月通過的《出入境管理及難民認定法》修正案中，該法規定在留資格變更手續費上限為10萬日圓、永住許可上限30萬日圓，但具體金額由入管局決定。入管局近日將進行公眾諮詢，最快10月起實施加價。政府計畫將手續費收入用於充實日語教育等用途。