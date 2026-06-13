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教宗結束訪問遇專機故障 西班牙國王派空軍「獵鷹」送回家

即時國際
更新時間：20:41 2026-06-13 HKT
發佈時間：20:41 2026-06-13 HKT

天主教教宗良十四世（Leo XIV）周五結束西班牙6天訪問行程返回梵蒂岡，西班牙國王費利佩六世（King Felipe VI）親自送行。然而教宗一行人登機後，專機卻因技術故障無法起飛，費利佩六世隨即調度西班牙空軍「獵鷹」（Falcon）專機送教宗回家。據悉今次史無前例，是歷任教宗出訪首次遇上這種情況。

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綜合外媒報道，良十四世在加納利群島（Canary Islands）的特內里費島（Tenerife），登上由西班牙國家航空公司（Iberia Airways）執飛的專機，費利佩六世送行到機門樓梯前，教宗、隨行人員及記者團陸續上機。然而，全員登機後不久，機長廣播宣布飛機無法起飛，全機約80人一度騷動。費利佩六世親自登機，邀請教宗落機前往貴賓室休息。

費利佩六世親自接教宗落機

據機長說明，可能是由於風力過猛，飛機引擎無法啟動，初步維修無效，問題無法立即解決。費利佩六世隨即調派一艘西班牙皇家空軍獵鷹900B型噴射機（Falcon 900B）支援。

當地傍晚6時08分，教宗與部分代表團成員登上獵鷹噴射機飛往羅馬，比原訂起飛時間晚了3個多小時。其餘人員與記者團則改往首都馬德里搭機離開。

隨行記者福利泡湯

教宗出訪一般會乘搭意大利航空（ITA Airways）專機飛往目的地，回程則由到訪國派國航專機送教宗回羅馬，若航程很長或東道主運能不足，才由意大利航空接回教宗。

隨行記者團跟隨教宗搭飛機，即使花更高價錢訂商務艙也只能待在經濟艙，但教宗在航程中會與記者聊天，而且飛機餐通常很不錯。這次遇上小插曲，隨行記者被迫分開飛，錯失了回程訪問的機會。

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