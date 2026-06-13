派拉蒙收購華納兄弟 | 美司法部批准8672億交易 10州或提反壟斷訴訟

美國司法部周五（12日）正式批准派拉蒙天舞（Paramount Skydance）以1110億美元（約8672億港元元）收購華納兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery），為這宗可能重塑荷里活版圖的大型併購案開綠燈，預估合併後將形成一個擁有約2億訂閱用戶的新平台。

或形成約2億用戶新平台

派拉蒙目標於9月底前完成收購，不過，全案仍須通過歐盟與英國審查，亦可能遭美國各州提出法律訴訟。部分州檢察長認為，特朗普政府沒有充分執行反壟斷法，因此可能透過州級訴訟拖慢併購進程。由加州主導、約10州組成的聯盟正準備提出反壟斷訴訟，最快可能本月提出。

此外，歐盟與英國監管機關也正在評估，這筆交易是否可能損害市場競爭。派拉蒙與華納兄弟探索仍在等待英歐關鍵審查結果。

加州檢察長邦塔表明調查這宗交易，圖為加州華納兄弟片場。路透社

派拉蒙目標於9月底前完成收購華納兄弟探索。路透社

預估派拉蒙與華納兄弟探索合併後，將形成一個擁有約2億訂閱用戶的新平台。法新社

仍須通過歐盟與英國審查

派拉蒙已同意，若交易自9月30日起仍未完成，將向華納兄弟探索股東支付每日700萬美元（約5470萬港元）費用。

Netflix於去年底一度宣布以天價收購華納兄弟探索（WBD）影視與串流事業，但後來派拉蒙影業出了更高價買下華納，Netflix也宣布不會再加碼。不過這筆交易遭到娛樂產業許多人士反對，他們擔心2家歷史悠久的競爭對手製片廠結合，不僅顛覆荷里活生態，也可能導致大規模裁員等問題。

美認定不威脅市場競爭

美國司法部反壟斷局於當地時間12日批准這項收購案，外媒引述知情人士透露，經過歷時8個月的審查，調查人員審閱了超過200萬份文件，進行了數小時的證詞詢問，司法部官員認定這筆交易不會對市場競爭構成威脅，因此拒絕提出異議，且沒有要求派拉蒙進行任何資產剝離、行為補救措施或作出讓步。

司法部認為，傳統電視產業在體育直播、新聞和政治評論方面競爭激烈，該交易不太可能損害到電視產業。而在電影業方面，派拉蒙或華納則需要與荷里活的傳統對手競爭，還要與A24等規模較小的獨立製片廠及Netflix等新興公司競爭，因此也不構成壟斷。

加州續調查交易

派拉蒙發言人對此決定表示歡迎，並強調這次合併將打造一家更強大的公司，使其能更好地與主導市場的科技平台競爭，目前公司會將重心放在盡快完成交易上。

市場分析認為，司法部批准具有重要指標意義，但交易仍未完全排除法律風險。根據加州檢察長邦塔（Rob Bonta）辦公室表示，加州司法部目前仍持續調查這項交易，州級檢察機關未來仍有可能提出法律挑戰。