伊波拉病毒︱民主剛果增至204死 18疑似患者逃脫

非洲剛果民主共和國的伊波拉疫情持續惡化，東部一座伊波拉治療中心的帳篷上周六遭到憤怒民衆的縱火，18名疑似伊波拉患者趁機從醫院逃脫，去向未明。民主剛果的伊波拉疫情死亡人數已升高至204人。非洲疾控中心發出警告，最少有10個國家面臨病毒波及的風險。

逃入社區恐釀更大傳染

民主剛果衛生部的聲明指出，該國截至23日已有3個省通報死亡204例，疑似病例達867個。較早前，紅十字會證實當地有3名義工不幸染病殉職。鄰國烏干達自5月15日發現伊波拉病毒以來，累計確診病例升至5宗，其中已有1人死亡，且衛生部上周六稱首次出現本土病例。

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民主剛果東部蒙布瓦盧鎮的醫院人員上周六稱，當地一處由無國界醫生搭建、用於治療伊波拉疫情的帳篷，遭到憤怒民衆的襲擊及焚燒。初步報告指襲擊中無人受傷。

但當地一間醫院的院長表示，18名疑似伊波拉感染者趁火災逃離了醫院，目前下落不明。蒙布瓦盧綜合醫院院長洛庫迪對此次縱火行為表示強烈譴責，認為這造成了恐慌，並導致18名疑似患者逃入社區，恐造成更大範圍傳染。這是該地區一周內發生的第二宗類似縱火事件，另一間在魯瓦姆帕拉鎮的治療中心上周四亦遭焚毀，起因是不滿當局拒絕交還染疫親人的遺體。

伊波拉死者的遺體具有高度傳染性，其葬禮準備和隨後的葬禮聚會可能會傳播嚴重病毒，但當局干預時，往往會引發家屬的抗議。面對疫情蔓延，非洲疾控中心主任卡塞亞上周六發出警告，除了民主剛果與烏干達外，非洲大陸更多國家面臨遭伊波拉病毒波及的風險。他說：「我們有10個國家面臨風險。」點名安哥拉、布隆迪、中非共和國、剛果共和國（與民主國家為兩個不同國家）、埃塞俄比亞、肯尼亞、盧旺達、南蘇丹、坦桑尼亞、贊比亞。卡塞亞表示，該地區「人口高度流動與安全局勢不穩」正助長疾病的擴散。

華控入境實施自我監測

因應非洲的伊波拉病毒擴散風險，中國疾控中心上周六晚間表示，近期從民主剛果和烏干達等疫情風險國家和地區赴中國人員，自入境之日起，須進行21天自我健康監測。如出現發熱、乏力、頭痛、腹瀉、不明原因出血等症狀，要及時就醫。

另外，中國各級各類醫療衛生機構接診時，對有發熱、乏力、頭痛、咽喉痛、嘔吐、腹瀉、不明原因出血等伊波拉可疑症狀者，醫生要主動詢問其境外旅行史、旅居地、可疑接觸史。