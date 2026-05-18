惡搞麥當勞｜女職員「薯條塞入嘴」再放回盒中 遭炒魷兼面臨刑事指控
更新時間：18:13 2026-05-18 HKT
發佈時間：18:13 2026-05-18 HKT
發佈時間：18:13 2026-05-18 HKT
美國麻省一名麥當勞女員工近日惡搞公司的薯條，徒手拿起一撮薯條塞進嘴裡，然後把含過的薯條放回盒中，疑似準備端給顧客。這名員工已遭麥當勞解僱，並面臨刑事指控。
事發於麻省南橋市（Southbridge）一間麥當勞門市的廚房，畫面中，女員工拿起一撮薯條塞進嘴裏，然後一邊對鏡頭說：「所以你今天想吃薯條，對吧？」一邊把嘴裏的薯條放回盒子裡，看來是要給餐廳的顧客上菜。她身旁的同事一起嬉笑。
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事件警動警方地方當局及衛生局調查，南橋鎮警方表示，這名女子面臨刑事指控，周一在達德利地區法院正式被起訴。但警方沒有透露她面臨何種指控。
經營涉事麥當勞門市的斯帕代亞（Spadea）與巴爾杜奇（Balducci）家族發布聯合聲明稱：「這些行為完全不可接受，也不符合我們組織的食品安全標準和核心價值。我們已進行內部審查，他們已不再受僱於我司。」
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