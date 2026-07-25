作為南非25/26年度馬季煞科戰的冠軍盃賽馬日，將於香港時間明晚在基維爾馬場舉行，當過三屆南非冠軍騎師的希威森，共策騎九駒上陣；他在接受查詢時表示，香港馬季煞科後，他便返回南非投入工作，每朝均到訓練中心操馬，為今次客串做好準備，希望能爭取佳績。

出爭第S2-7場三千二百米三級賽基維爾金盃的「佩勒王」，為上季南非最佳長途馬，今仗配希威森作衛冕戰，騎者說：「本來『佩勒王』沒有報爭今賽，改作出戰南非最高獎金的德班七月讓賽，但牠在該賽的表現實在太好，即使負一三○磅仍跑獲季軍，僅以不足兩個馬位落後頭馬『記於心』；賽後我隨即聯絡練馬師邵嘉輝，幕後也決定繳付候補報名費出戰今仗。雖然跟上屆一樣，此馬要負頂磅出賽，但我深信牠是全場質素最高一駒，也是我全日機會最高的坐騎；對手方面，應是『搶先事實』、『渡急流』和『利杜特』。」

今戰希威森亦獲前波士泰利提供坐騎，包括出爭第S2-2場千二米二級賽初登錦標的「完美天際」，希威森說：「自從我返回南非後，每天均親替『完美天際』出試，其速度甚佳，跑來甚至有些重口；今次出爭千二米，更有利其發揮速度，屆時我會盡量採用主動跑法，希望能拼入前列歸來。」

此外，希威森表示列陣第S2-10場一千米表列賽溫蓋尼讓賽的「非洲驕傲」，其身形壯碩，競跑時步履闊大，也具爭勝機會。此馬前仗在基維爾馬場跑一千米，因為排在外檔，早段未能貼欄領放，但依然克服劣勢贏馬；今仗牠再跑同程，排在有利的一檔起步，早段可貼欄及全程慳位競跑，將有助其速度發揮，力足言勝。

（相片提供：Candiese Lenferna）

文傑