豪宅屋苑連錄成交 陽明山莊7400萬連租約易手

近期多個熱門豪宅屋苑均錄成交，大潭地標豪宅陽明山莊17座中高層一個單位，面積2626方呎，屬5房大宅，最新以7400萬連租約易手，呎價約28180元；據了解，上述單位由發展商持有收租至今，由2015年開始每年只拆售數個單位。

白石角溋玥．天賦海灣3450萬售

大埔白石角溋玥．天賦海灣一個頂層連天台單位，面積1783方呎，以3450萬連1個車位登記成交，呎價約19349元。

大埔白石角溋玥．天賦海灣一個頂層連天台單位，面積1783方呎，以3450萬連1個車位登記成交，呎價約19349元。據了解，原業主於2012年以3531.8萬購入，持貨14年易手，帳面蝕約81.8萬或2.3%。

帝琴灣換樓客1455萬承接

美聯分行首席高級營業經理丘志權表示，馬鞍山帝琴灣凱琴居15座中層B室，面積約1331方呎，屬4房間隔，獲外區換樓客以1455萬承接，呎價約10931元。

據了解，原業主於1999年以約899.9萬購入上述物業，持貨約27年沽貨，帳面獲利約555.1萬或61.7%。

西貢白沙灣溱喬洋房1826萬成交

世紀21奇豐營業董事廖振雄指，西貢白沙灣溱喬單號洋房，面積1232方呎，望開揚景，新近以1826萬成交，呎價14821元，屬市價成交。廖氏指，原業主於2008年以2080萬購入，持貨18年轉售，帳面損手254萬或12.2%。

中原分行高級資深分區營業經理林少億說，大埔寶馬山8座高層A室，面積934方呎，3房連套房間隔，議價後連車位以1050萬沽出，呎價約11242元。

據了解，原業主於1998年以620萬購入，持貨約28年易手，帳面獲利430萬或69.4%。