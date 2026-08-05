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屯門NOVO LAND 3A期頂層特色戶3060萬沽 造價創期內新高

樓市動向
更新時間：10:44 2026-08-05 HKT
發佈時間：10:44 2026-08-05 HKT

一手市場交投持續，當中不乏高價成交。新地旗下屯門大型住宅項目NOVO LAND 3A期以招標形式售出該期數首伙頂層特色戶，為1座35樓A1室，面積1493方呎，4房雙套連工作間套房設計，附連477方呎平台及871方呎天台，並設有私人泳池，成交價3060.6萬，呎價約20500元，成交金額料創3A期新高。

港島南GRANDE BLANC三房呎價33200元

會德豐地產與港鐵合作發展的黃竹坑上蓋港島南岸新盤DEEP WATER SOUTH 6B期GRANDE BLANC標售1B座10樓A室，面積918方呎，屬3房套連工作間套間隔，成交價3047.8萬，呎價33200元。

DEEP WATER SOUTH系列開售至今累售198伙，套現逾36.9億。

羅便臣道80號呎價2.9萬

南豐旗下的西半山豪宅項目羅便臣道80號昨日售出2座30樓B室，面積1039方呎，3房套連儲物室套房間隔，以3028萬連一個車位成交，呎價29143元。

由嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣2期售出1C座23樓B室，面積486方呎，2房連梗廚間隔，成交價1203.8萬，呎價約24770元。

何文田芳菲獲大手客連購6伙

何文田芳菲上周共錄得6宗成交，合共套現逾5902萬。
何文田芳菲上周共錄得6宗成交，合共套現逾5902萬。

由協成行發展的何文田芳菲錄得大手客掃貨個案，項目於上周共錄得6宗成交，合共套現逾5902萬。是次成交單位全數由同一組物業投資者購入，涉及11樓、15樓、16樓、18樓、19樓及22樓C室，均為2房連開放式廚房間隔，面積同為414方呎，成交價介乎939萬至1035萬，平均成交呎價約23760元，總成交金額逾5902萬。

協成行發展物業銷售總經理張詩敏表示，項目除獲本地年輕家庭客群青睞外，亦吸引不少內地及海外專業人士追捧。是次大手成交證明市場對項目長線投資潛力充滿信心。

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