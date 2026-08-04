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新盤持續有承接 海瑅灣II連環錄成交

樓市動向
更新時間：10:17 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:17 2026-08-04 HKT

新盤持續有承接，信和牽頭發展的將軍澳日出康城海瑅灣II昨日連沽2伙，單日套現逾2133萬。成交價及呎價最高單位為2B座47樓B室，面積628方呎，3房1套間隔，成交價逾1247萬，呎價19861元。海瑅灣系列至今合累售984伙，套現逾86億。

何文田瑜一．天海呎價3.36萬

華懋與港鐵合作發展的何文田站上蓋瑜一．天海，最新售出1伙高層維港景2房單位，為2A座22樓C室，面積593方呎，2房連儲物室間隔，以1996.7萬成交，呎價33671元。

現時瑜一．天海高層維港2房單位，全盤僅餘2伙待售。
現時瑜一．天海高層維港2房單位，全盤僅餘2伙待售。

現時瑜一．天海高層維港2房單位，全盤僅餘2伙待售；另外，前排向維港單位已累售123伙，涉資逾30億，平均成交呎價逾32900元。瑜一系列累計售出762伙，佔全盤逾9成，套現逾134億。

九龍城文曜3房連車位2312萬沽

建灝旗下九龍城文曜再添成交，最新售出18樓C室，面積904方呎，3房2套連儲物室間隔，以逾2312萬連車位售出，呎價約25576元。據了解，買家為區內自住客。

九龍城文曜售出18樓C室，面積904方呎，3房2套連儲物室間隔，以逾2312萬連車位售出，呎價約25576元。
九龍城文曜售出18樓C室，面積904方呎，3房2套連儲物室間隔，以逾2312萬連車位售出，呎價約25576元。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，今年來項目已售出22伙，整個項目累沽84伙，套現約11億，現時僅餘8伙3房戶待售，全數為904方呎，並具加價空間，又預期今年豪宅樓價升幅15%至20%，中小型單位升幅則介乎13%至17%。

嘉華夥拍會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣2期，最新售出1C座6樓B室，面積486方呎，2房連梗廚設計，成交價1080.8萬，呎價約22239元。

BEACON PEAK成交價6688萬

畢架山豪宅BEACON PEAK錄成交，單位為5座22樓A室，面積1865方呎，4房雙套連工作間套戶型，成交價6688萬，呎價約35861元。
畢架山豪宅BEACON PEAK錄成交，單位為5座22樓A室，面積1865方呎，4房雙套連工作間套戶型，成交價6688萬，呎價約35861元。

世茂旗下畢架山豪宅BEACON PEAK亦錄成交，單位為5座22樓A室，面積1865方呎，4房雙套連工作間套戶型，成交價6688萬，呎價約35861元。

受惠白石角站新選址，億京旗下大埔白石角海日灣系列頻錄成交，最新海日灣II以招標方式售出8座1樓C室，面積1062方呎，3房1套連多用途套房間隔，成交價1462萬，成交呎價13766元。

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