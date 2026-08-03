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山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威

樓市動向
更新時間：21:30 2026-08-03 HKT
發佈時間：21:30 2026-08-03 HKT

山頂區豪宅向來深受城中名人喜愛，老牌屋苑黃泥涌峽道「怡園」新錄一宗矚目成交，買家金承威（King Kenneth Shing Wei）為名門後代，其太太湛琪清（Jessica）則是甄子丹太太汪詩詩的表妹。區內代理估計，金氏購入該物業將作為安樂窩自用。

呎價約2.4萬 較高峰打六折

是次成交的怡園中層單位，面積2,529方呎，連同一個車位，剛以6,100萬元易手，呎價約24,120元。對比2020年樓市高峰期同類呎價逼近4萬元，今次成交價可謂「打六折」，代理形容為難得的「筍盤」。

買家妻子為汪詩詩表妹

說回金承威，父親為本地名醫金永強，母親潘金蕙則是東亞銀行主席李國寶太太胞妹。金承威太太湛琪清同樣背景不凡，童星出身的她，曾參演荷里活電影《轟天炮4》，更是藝人甄子丹太太汪詩詩的表妹。

這個既承載星光又擁有名門血統的家庭，預計將單位作為一家三口的安樂窩。金氏在市場整固期進駐山地段，購入筍盤同時又兼顧自住品質，可謂精明入市時機。

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