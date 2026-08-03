暑假租務旺季來臨 嘉慧園4房大宅16萬租出

暑假租務旺季，除學生及用家租樓外，亦有不少豪客出動，中半山嘉慧園中層A室，面積3113方呎，屬4房戶，最新以每月16萬租出，呎租約51元。

又一村花園月租3.6萬

中原分行高級資深分區營業經理余社朝表示，九龍塘又一村花園B18座高層D室，面積803方呎，採3房套房間隔，業主叫價3.8萬放租數天，即獲家庭客以3.6萬承租，呎租45元。

中原分行經理楊頌堯表示，兩名內地女學生以每月1.6萬承租大埔中心10座中層F室，面積371方呎，2房間隔，呎租約43元。據了解，新租客新學年於教大升學，以先付一年租金方式租入單位，料涉資約19.2萬。

祥益高級分行經理古文彬說，屯門叠茵庭毗近嶺南大學，屋苑9座中層B室，面積381方呎，屬2房設計，獲兩名嶺大內地生以1.38萬「即睇即租」，呎租36元。

據了解，屋內現正進行裝修工程，加上業主願意添置基本家電，租客遂一次過繳清租期內全部租金。

港置分區董事宋國權指，土瓜灣翔龍灣1座中層H室，面積約361方呎，2房間隔，向西南享海景，以約1.85萬放租約1個月後，獲外區學生客洽詢，以約1.82萬租出，呎租約50元。

嘉湖山莊家長客預繳全年租金

另一方面，有家長客為方便子女步行上學，特意承租學校附近單位。祥益高級分行經理謝利官稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居9座低層E室，面積446方呎，2房間隔，日前獲家長客承租，鍾情單位毗鄰子女就讀學校，而業主考慮到租客願意一次過預繳全年租金，故減租500元，最終以月租1.15萬，合共涉資13.8萬承租單位，呎租約26元。