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馬鞍山商場We Go Mall申重建商住項目 涉539伙 開業僅8年「近年香港消費模式轉變」

樓市動向
更新時間：10:34 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:34 2026-08-03 HKT

近年本港商業零售環境出現轉變，部分發展商隨即放棄商場，變陣改劃住宅；由百利保及富豪酒店持有的馬鞍山商場We Go Mall，最新向城規會申請重建1幢樓高26層商住物業，共提供539伙，涉及可建總樓面約37.09萬方呎。

建1幢26層商住物業 可建總樓面約37萬呎

據城規會申請文件顯示，上述項目位於馬鞍山保泰街16號，目前屬「商業」、「休憩用地」地帶及顯示為「道路」的地方，申請改劃為「住宅（甲類）13」。

上述項目地盤面積約5.48萬方呎，以地積比6.77倍進行重建發展，申請重建1幢樓高26層的商住物業，另有1層地庫，樓高主水平基準以上約100米，合共提供539伙，平均每戶單位面積約508方呎，涉及可建總樓面約27.39萬方呎。

另有非住宅樓面約9.7萬方呎，以提供約100個名額的幼兒中心；換言之，整個項目可建總樓面約37.09萬方呎。

據發展布局圖顯示，地庫為停車場，地下至2樓為商店及食肆，並設有一個提供100個名額的幼兒中心，3樓為住宅停車場，整個項目合共提供206個停車位，對上為平台花園及住宅樓層。上述項目預計最快2035年落成。

申請人指出，近年香港消費模式轉變，加上網購及跨境消費興起，商場吸引力下降，其出租率由2023年約81%，下跌至今年約75%，故因應區域和地區層級的購物模式出現變化而作出彈性調整，而且馬鞍山區內現有零售樓面，足以滿足區內需求。重建發展將提供商業及社福設施，以服務現有及未來馬鞍山居民，更有效利用土地資源及地區需要。

值留意的是，上述公司於2013年6月透過政府賣地表以逾6.61億投得該地皮，其後發展為樓高6層的We Go Mall商場，並於2018年開業，換言之，項目開業僅約8年已計劃重建。

另外，由財團持有的大角咀周演森信託基金大廈，最新向城規會申請全幢改裝為學生宿舍，共提供83個房間，涉及112個牀位，料於2027年12月完成改裝工程。

地盤面積約1796方呎，現址為1幢樓高15層商廈，並於1998年落成，現時總樓面約20821方呎。申請全幢改裝為學生宿舍，共提供83間宿舍房、合共112個學生宿位，並配置齊全的房間設施及公用活動空間，料於2027年12月完成改裝工程。

申請人指，整幢大廈外觀、建築體積、總樓面、樓高、樓層數及覆蓋率維持不變，地面層商舖及正門入口全部保留，不設任何外部改建工程。教育局已確認本項目符合「城中學舍計劃」申請資格。
 

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