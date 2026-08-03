定按客戶續增 選用比例有望挑戰三成｜曹德明

美國6月非農新增職位僅錄5.7萬，遠低於市場預期的11萬；同時通脹亦顯著回落，消費者物價指數（CPI）按年增長3.5%，核心CPI則按年增長2.6%，兩者升幅均低於市場預期，因而削弱了加息的迫切性。但需注意，新任聯儲局主席仍堅持2%的長期通脹目標，加上近期地緣政治局勢再度升溫，若未來通脹數據再度飆升，聯儲局年內不排除仍有機會啟動一次「防禦性」加息。因此，後續須密切關注通脹數據的走勢。

H按業主短期需封頂息供樓

香港方面，本港銀行最優惠利率維持不變。近月1個月銀行同業拆息（HIBOR）一直徘徊在約兩厘半左右。以現時一般新造H按計劃為H+1.3%及封頂息率3.25厘計算，HIBOR需跌破1.95厘以下，H按實際按息及每月供樓開支才可進一步下降。然而，美國利率難以回落，甚至有上升可能，加上本港銀行體系總結餘維持約540億港元，預計HIBOR短期內將大致維持在2厘至3厘區間，H按業主短期內仍需以封頂息率供樓。

有意置業的人士若希望即時慳息，不妨考慮選用三間大型銀行推出的2.73厘定息按揭計劃，該計劃息率較H按計劃低52點子，變相讓買家提早減息。事實上，目前選用定息按揭的客戶比例已突破兩成，三間銀行均將其定按計劃的申請期限延長至今年8月31日，個別銀行針對指定物業更可延長至9月30日。在拆息短期內未有大幅回落空間的情況下，料選用定按的客戶將持續增加，相關比例甚至有機會挑戰三成大關。

申請按揭時切忌「借到盡」

新造按揭息率因定按客戶增加而出現微調趨勢。根據經絡按揭轉介研究部最新數據顯示，6月份經絡按揭息率指數（MMI，反映普遍按揭新客戶一般可做到的實際按息水平），最新報3.17厘，按月回落2點子，連跌2個月，創11個月新低。選用定息按揭計劃的客戶將持續增加，MMI亦有機會持續回落。

總括而言，美國利率及貨幣政策走向仍存在不確定因素，建議供樓人士須有長遠穩健的財務計劃。至於有意入市的準買家，入市前應密切留意利率走勢，申請按揭時切忌「借到盡」，預留充足資金，並根據個人實際財務能力，選擇合適且可負擔的物業。

曹德明

經絡按揭轉介首席副總裁

按保使用率創近十年新低 屬健康現象 實力派業主有助樓市發展｜曹德明