住宅銀主盤存量止跌回升重上200個水平 銀行趁旺市加快出貨 沙田豪宅盤帳賺1.72倍

住宅銀主盤存量出現反彈，中原發表報告指，截止2026年6月整體住宅銀主盤存量201個，比上季188個增加13個或6.9%，終止3季連跌回升，重上200個水平，但仍為2023年第二季後的12個季度（3年）次低。

重上200個水平 主要來自中價私樓

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，公私營住宅存量均上升，當中私人住宅存量145個，按季增加7個或5.1%，而公營房屋存量56個，按季增加6個或12%。私樓銀主盤存量升幅主要來自中價樓，價值500至1000萬急升近八成，其他價值類別則下跌。

第三季存量或升至約240個

樓價持續上升，銀行明顯趁旺市加快出貨意欲，而且滙豐私有化恒生後亦加速處理銀主盤，故銀主盤存量被推高。6月股市大幅波動，加上憂慮息口走勢，二手成交轉慢，估計第三季存量有機會進一步升至約240個，仍較2025年第二季高峰期的300個為少。

按私人住宅按銀主放盤價劃分，今年第二季500萬至700萬及700萬至1000萬新增銀主盤升幅均高達1倍半以上，惟售出量追不上新增量，故存量分別大幅上升86%及67%。而1000萬至2000萬、2000萬以上及500萬或以下新增銀主盤升幅29%至92%，但期內售出量不俗，以致存量分別下跌42%、21%及3%。

分區而言，第二季僅九龍私人住宅銀主盤存量上升。九龍區私人住宅銀主盤存量44個，按季增加26%。九龍放盤價500萬至700萬及700萬至1000萬新增銀主盤大升2.75倍及4倍，但售出量數量少，存量分別升1.75倍及1.5倍。2000萬以上及500萬或以下的售出量略為遜色，未能抵消新增數量，所以銀主盤存量上升50%及5%。1000萬至2000萬銀主盤售出量大於增幅，致存量下跌60%，是九龍存量唯一錄跌幅的類別。另外，新界區存量79個，與上季數字相同；港島區存量22個，按季下跌8%。

豪宅銀主盤現大幅獲利 瑞峰花園帳面升值1.7倍

在二手交投中，大額銀主盤的表現備受關注。2026年第二季，市場共錄得7宗造價逾2,000萬元的私樓銀主盤成交，實用面積介乎879至4,814方呎。該批物業全數於2019年或之前購入，當中有2宗成交價高於業主當年買入價，獲利幅度達58%及1.72倍；另有4宗錄得6%至47%的帳面蝕幅，其餘1宗買入價不詳。

獲利最豐厚的個案為沙田瑞峰花園5座高層B室，實用面積1,385方呎，原業主於2003年以810萬元二手買入，最終以2200萬元沽出，帳面大幅升值1.72倍。 ​

獲利最豐厚的個案為沙田瑞峰花園5座高層B室，實用面積1,385方呎，原業主於2003年以810萬元二手買入，最終以2200萬元沽出，帳面大幅升值1.72倍。至於蝕幅最大的個案為北角柏蔚山2座高層C室，實用面積1,066方呎，原業主於2019年以4348萬元一手購入，最終銀主以2300萬元成交，帳面蒸發47%。

蝕幅最大的個案為北角柏蔚山2座高層C室，實用面積1,066方呎，原業主於2019年以4348萬元一手購入，最終銀主以2300萬元成交，帳面蒸發47%。

至於1000萬至2000萬元級別的銀主盤成交中，亦有2宗帳面獲利逾七成。其中，鑽石山星河明居A座高層3室，實用面積1275方呎，原業主於1998年斥資950萬元一手買入，最終以1680萬元沽出，帳面升值77%。馬鞍山雅典居5座高層A室，實用面積1,435方呎，原業主於2005年以800萬元購入，最終以1400萬元易手，帳面獲利75%。

不過，同價位亦有兩宗蝕幅達三成左右的個案，反映近年高位入市的風險。油塘曦臺1座高層B室，實用面積795方呎，原業主於2021年以2,051萬元一手買入，最終由銀主以1295萬元售出，帳面蝕讓37%；太子道西雋瓏高層B室，實用面積912方呎，原業主於2014年以2566萬元一手購入，最終以1810萬元易手，帳面貶值29%。

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