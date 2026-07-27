海名軒高層7148萬易手 持貨逾16年升近59%

豪宅新盤持續獲承接，二手豪宅表現同樣不俗。市場消息透露，紅磡海名軒1座高層B室，單位面積1963方呎，4房間隔，最新以7148萬成交，呎價約36414元。據了解，原業主於2010年5月以4500萬購入上述單位，持貨逾16年轉售，帳面獲利2648萬，期內單位升值近59%。

九龍塘嘉皇臺高層B室，單位面積1764方呎，4房間隔，最新以4080萬連車位沽出，呎價約23129元。翻查成交資料，原業主於2011年1月斥資3580萬買入上述單位，持貨約15.6年轉售，帳面獲利約500萬，期內單位升值近14%。

同區畢架山一號3期8座低層D室，單位面積990方呎，3房間隔，最新以2400萬售出，呎價約24242元。據悉，原業主於2003年9月以615萬購入上述單位，持貨近23年轉售，帳面獲利約1785萬，期內單位升值約2.9倍。

天璽呎價見4.35萬

九龍站天璽新近連錄兩宗成交，其中月鑽璽低層C室，單位面積997方呎，3房間隔，以4338萬易手，呎價約43511元。資料顯示，原業主2020年12月以3500萬買入上述單位，持貨約5.6年轉售，帳面獲利約838萬，期內單位升值約24%。 另一宗為海鑽璽中層D室，單位面積679方呎，2房間隔，以2400萬售出，呎價約35346元。據了解，原業主於2024年5月以1928萬買入上述單位，持貨逾2年轉售，帳面積約472萬，期內單位升值逾24%。

何文田天鑄2期3座低層D室，單位面積1412方呎，4房間隔，最近以3150萬沽出，呎價約22309元。翻查成交資料，原業主於2016年4月以2421萬購入該單位，持貨約10.3年轉售，帳面獲利約729萬，期內單位升值逾30%。

區內代理透露，中半山地利根德閣1座中層A室，單位面積2559方呎，4房間隔，新近以6200萬連車位易手，呎價約24228元。資料顯示，原業主於2011年1月斥資4390萬購入上述單位，持貨約15.6年轉售，帳面獲利1810萬，期內單位升值逾41%。