Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Blue Coast II獲金融高管家庭客3.3萬承租

樓市動向
更新時間：09:21 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:21 2026-07-26 HKT

踏入租賃旺季，不少家庭客積極尋覓租盤，趁暑假搬屋。港置高級聯席董事譚浩智表示，黃竹坑站上蓋港島南岸Blue Coast II 5座極高層單位，面積約537方呎，議價後獲金融高管家庭客以3.3萬承租，呎租約61元。業主於2024年以1316萬購入，享回報約3厘。

天晉3.3萬租出 呎租53元

中原分行副分區營業經理關偉豪指，將軍澳天晉1座高層E室，面積617方呎，最新以3.3萬租出，呎租53元。業主於2019年以約1,300萬購入，可享3厘租金回報。

嵐山大單位2.53萬租出

中原分行高級資深分區營業經理吳啟業說，大埔嵐山8座中層H室，面積820方呎，議價後以2.53萬租出，呎租約31元。新租客為家庭客。

柏傲灣月租1.55萬

中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣柏傲灣1B座中層E室，面積318方呎，月租1.55萬租出，呎租約49元。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
颱風紅霞．最新消息
01:47
颱風紅霞．最新消息︱天文台：會在下午12時40分改發三號強風信號 預料本地風力將有所減弱
社會
1小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
颱風紅霞‧交通消息｜八號風球生效 港鐵屯馬綫全綫恢復服務 荃灣綫、南港島綫、東涌綫、機場快綫及迪士尼綫亦已全綫恢復
社會
45分鐘前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
16小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
2026-07-25 06:00 HKT
謝賢離世丨謝霆鋒罕流男兒淚 喪父後首開演唱會哽咽唱〈謝謝你的愛1999〉：再見不會是永遠
01:55
謝賢離世丨謝霆鋒罕流男兒淚 喪父後首開演唱會哽咽唱〈謝謝你的愛1999〉：再見不會是永遠
影視圈
13小時前
秀茂坪邨女子疑情困燒屋輕生 全身燒傷昏迷送院 200居民颱風下疏散
突發
13小時前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
2026-07-25 09:00 HKT
六合彩︱頭獎1300萬今晚攪珠
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前