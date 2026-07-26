Blue Coast II獲金融高管家庭客3.3萬承租
更新時間：09:21 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:21 2026-07-26 HKT
發佈時間：09:21 2026-07-26 HKT
踏入租賃旺季，不少家庭客積極尋覓租盤，趁暑假搬屋。港置高級聯席董事譚浩智表示，黃竹坑站上蓋港島南岸Blue Coast II 5座極高層單位，面積約537方呎，議價後獲金融高管家庭客以3.3萬承租，呎租約61元。業主於2024年以1316萬購入，享回報約3厘。
天晉3.3萬租出 呎租53元
中原分行副分區營業經理關偉豪指，將軍澳天晉1座高層E室，面積617方呎，最新以3.3萬租出，呎租53元。業主於2019年以約1,300萬購入，可享3厘租金回報。
嵐山大單位2.53萬租出
中原分行高級資深分區營業經理吳啟業說，大埔嵐山8座中層H室，面積820方呎，議價後以2.53萬租出，呎租約31元。新租客為家庭客。
柏傲灣月租1.55萬
中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣柏傲灣1B座中層E室，面積318方呎，月租1.55萬租出，呎租約49元。
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