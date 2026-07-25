海日灣II三房1523萬售出 啟德海灣1房呎價2.3萬

受惠白石角站新選址，億京旗下大埔白石角海日灣系列錄情亦受帶動，其中海日灣II最新售出12座9樓E室，面積1,022方呎，3房1套連多用途套房設計，成交價1,523.7萬，呎價14,909元。本月至今海日灣II累積售出21伙，合共套現逾3.91億，而整個海日灣系列月內則累積售出30伙，合共套現逾5.83億。

傲玟3房3324萬連車位招標沽

嘉華、會德豐地產及中國海外合作發展的啟德海灣亦錄成交，最新售出2A座30樓J室，面積305方呎，1房設計，以721.8萬成交，呎價約23666元。整個啟德海灣系列於月內合共售出10伙，套現逾1.02億。

何文田豪宅項目傲玟以招標方式售出1座21樓C室，面積1,251方呎，3房雙套連工作間套間隔，最新以3,324.87萬連一個車位成交，呎價約26,578元。

雲海別墅洋房新增2宗撻大訂

新地旗下馬鞍山雲海別墅洋房項目新增2宗撻大訂個案，其中於2020年2月以7,930.5萬售出的Jasmine Avenue 3號洋房，買家採用1,830天特長成交期購入，於本月23日撻大訂離場，料殺訂約1,348萬，洋房面積3,110方呎，為3套房間隔，單位附設1,050方呎花園及586方呎天台。

另一伙為Jasmine Avenue的Villa 10號屋，面積2,151方呎，同為3套房間隔，附設602方呎花園及672方呎天台，買家於2019年11月以5,248.44萬購入，同樣採1,830天成交期，於本月23日撻大訂離場，料殺訂約892萬。

發展商昨日發出銷售安排，推出上述兩座洋房重新招標，招標期由本月28日起。