15指標屋苑估價按月上揚 北角和富中心漲近4%稱冠 一個屋苑2個月累升逾7%

樓市經歷上半年顯著復甦及攀升後，踏入下半年進入整固階段，月內整體交投節奏有所放緩，但銀行取態大致正面，繼續調升多個屋苑單位估價，據《星島》追蹤20個指標屋苑單位估價，再出現「升多跌少」情況，共有15個單位估價按月報升，上升幅度0.3%至3.84%，其中北角和富中心升幅最大。

今年7月有15個屋苑單位的銀行估價錄升幅，幅度約0.3%至3.84%，對比上月12個屋苑升0.26%至4.22%，錄上升屋苑數量增加，升幅則保持相約水平；另一方面，7月有3個估價錄升下跌屋苑，相較6月的7個單位錄下跌，情況有改善跡象，估價按月跌幅由1.47%至1.83%。另外，月內有2個單位按月估價維持不變。

點擊睇20指標屋苑單位估價：

當中北角和富中心10座低層A室，面積1335方呎，最新估價報2242萬，按月增83萬，幅度達3.84%，為指標屋苑中最大，屬連續兩個月錄增長，累升108萬或約5.1%，續創單位估價近年新高。

在7月估價錄亮眼升幅的屋苑單位還有將軍澳南豐廣場6座低層A室，單位面積697方呎，估價由6月的839萬增至本月的868萬，上升幅度約3.46%，成為月內升幅第二大的單位。

而北角城市花園9座中層C室，面積581方呎，於6月時錄得追蹤屋苑單位中最大的按月升幅，在7月維持升勢，按月增加2.81%至最新估價915萬，2個月累升7.14%。

3個屋苑估價按月減少 嘉湖山莊跌1.83%

此外，20大屋苑中有3個的估價按月減少，以天水圍嘉湖山莊3期翠湖居5座低層E室跌最多，單位面積458方呎，最新於7月的估價為375萬，相較6月時的382萬，按月跌約1.83%。

另外兩個錄按月跌幅的單位包括九龍灣德福花園K座中低層7室，面積493方呎，估價由上月581萬跌到571萬，按月減少10萬或1.72%；以及將軍澳新都城1期1座低層E室，面積539方呎，估價由上月747萬跌到736萬，按月減少11萬或1.47%。

月內另有2個屋苑估價按月保持不變，分別為荃灣中心1座廣州樓高層A室，面積377方呎，估價於6月及7月都保持於409萬；以及藍田滙景花園1座低層F室，面積626方呎，估價連續兩個約保持於787萬水平。

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