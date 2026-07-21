名媛碎屍案 ︳蔡天鳳前家翁居屋銀主盤315萬沽 賬賺近百萬 代理︰物業非凶宅 僅低市價2%

轟動全港的蔡天鳳碎屍案發生至今，涉案人士的背景及其名下資產去向依然備受全城高度關注。其中，牽涉入案的前家翁鄺球，其名下持有的居屋屋苑尚文苑單位因斷供而淪為銀主盤，並推出市場拍賣。最新市場消息證實，該極高層一房單位在放盤約兩個多月後，剛於日前成功覓得新買家接手，最終成交價為315萬元。有區內地產代理接受訪問時直言，雖然業主的背景相當矚目，但物業本身並非凶宅，是次造價亦屬正常市場定價。

尚文苑高層10室銀主盤，實用面積291方呎，日前以居二價315萬元沽出，僅較同類居二市價330萬元，低出約5%，呎價約10,825元。

40樓極高層1房戶 賬面升值44%

根據市場消息指，該宗備受矚目的成交單位為尚文苑高層10室，屬於大廈的極高層單位。單位的實用面積為292平方呎，間隔為實用的一房設計，日前以居二價315萬元沽出，僅較同類居二市價330萬元，低出約5%，呎價約10,825元。按鄺球於2020年7月的綠表買入價218萬元計算，單位期內升值97萬元或約44%。

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曾承造9成半按揭 未能償還淪銀主盤

據了解，銀行於今年3月曾以320萬元（未補地價）放售該單位，呎價高見10,997元，一度挑戰該屋苑近三年的呎價新高，最終經議價後微減5萬元至315萬元沽出。若單純以是次易手價作賬面計算，物業在過去約六年間，賬面升值約97萬元，升幅高達約44.5%。然而，由於單位已淪為銀主盤，相關得益將用於償還債務。

資料顯示，業主為蔡天鳳的前家翁鄺球，他於2020年7月動用綠表資格以218.24萬元買入上述單位，並向滙豐銀行承造9成半的按揭，借取207.38萬元。在蔡天鳳案發生後，鄺球被揭持有何文田加多利山豪宅的同時，仍可以綠表購入居屋單位，引起社會廣泛關注。

其後鄺球未有還款，滙豐去年申請收回單位及要求申請歸還欠款項及利息。根據去年2月的法庭文件，滙豐銀行指鄺球違反2020年7月簽署的法定押記，未能償還207.38萬元的貸款，物業最終遭接管。

代理：極高層單位計 略低於市價1至2%

由於前業主鄺球牽涉嚴重兇殺案，不少人關注這會否對單位的承接力造成負面打擊。記者就這宗成交向區內熟悉行情的市場經紀查詢，代理證實了相關消息，並透露該單位自今年3、4月份左右開始在市場上放盤，整個放盤期大約維持了兩個多月。

代理笑言，雖然業主牽涉的事件十分瘋狂，但市場對於單位最終成功售出並未感到太驚喜或意外，因為單位的放售並非不合理叫價，而是跟市價。

不過，代理補充該單位始終位處40樓，屬於極高層，如果以這麼高層的質素來衡量，目前的成交價可能比市價便宜了一至兩個百分比。代理透露，尚文苑目前的二手市場放盤量尚算穩定，目前市場上大概8至10個放盤。

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