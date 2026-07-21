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Ken Sir呂宇健再沽荃灣中心獲利 兩房15個月炒貴超3成 兩年累沽10伙帳賺逾1130萬

樓市動向
更新時間：10:11 2026-07-21 HKT
發佈時間：10:11 2026-07-21 HKT

資深投資者呂宇健（Ken Sir）去年連番買入有「炒家天堂」之稱的荃灣中心，市場消息指，最新以400萬元沽出荃灣中心一伙高層兩房戶，成交呎價12,345元，較2025年4月份買入價298萬元，帳面大幅升值約34.2%。

單位翻新後轉售

美聯物業分行高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃灣中心5座高層E室單位，實用面積324方呎，屬兩房間隔， 新近以400萬元沽出，呎價約12,345元。

即睇荃灣中心5座高層E室：

據了解，原業主呂宇健於2025年4月以298萬元購入上述單位，其後進行翻新，持貨約15個月，現轉手帳面賺102萬元，單位升值約34.2%。

至於新買家為本地上車客，因看中單位附設全新裝修，加上望正南望開揚荃灣市街景，遂決定購入自住。

368萬沽荃灣中心一房 兩個月賺近四成

另外，市場消息指，Ken Sir又以368萬元沽出荃灣中心17座太原樓中層C室，實用面積約329方呎，一房間隔，呎價約11,185元。資料顯示，原業主Ken Sir於今年4月下旬以263.8萬元購入上址，持貨僅約2個月轉售，帳面獲利104.2萬元，單位期內升值約39.5%。

兩年沽出10伙全數獲利

翻查往績顯示，Ken Sir活躍於香港樓市及熱衷短線投資，去年起大舉入市荃景圍一帶的上車屋苑，共購買約11個單位，成交價普遍徘徊約300萬元。連同上述成交，已沽出10伙，並全數獲利，合共帳面獲利約1,139萬元。

Ken Sir曾向《星島頭條》表示，預計細價樓交投將會越來越旺，轉手率將大幅上升，若單位較銀行估價低水10％便會購入短炒。

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