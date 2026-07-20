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尖沙咀嘉蘭圍新商廈拆售 兩代業主驚陷「雙輸」

樓市動向
更新時間：10:20 2026-07-20 HKT
發佈時間：10:20 2026-07-20 HKT

在地產界，時機錯誤往往要付出天文數字代價。尖沙咀嘉蘭圍3號最近上演「地產接力賽」，當年的舊樓地盤如今已搖身一變成為全新銀座式商廈。雖然業主近日將大樓拆售，並以3318萬火速沽出19樓全層，但這場接力賽背後，沒有贏家，只有兩代業主雙雙輸錢的無情現實。

鄧成波家族幸好早甩手

該項目前世今生令人唏噓，「舖王」鄧成波早年大費周章併購舊樓並申請強拍，好不容易將地盤拼湊完整，在鄧成波離世後約兩個月後沽貨，雖然輸錢，幸好甩手甩得早。

尖沙咀嘉蘭圍3號拆售，回看兩代業主都離不過市況，輸錢離場。
尖沙咀嘉蘭圍3號拆售，回看兩代業主都離不過市況，輸錢離場。

接手業主迎來瘋狂加息年代

在2021年7月，鄧家以3.85億將物業轉手，接棒的新業主，非但沒有撿到便宜貨，反而跌入成本陷阱，新業主當時購入的樓面呎價高達8750元，除了支付建築成本，更迎來全球瘋狂加息年代。

現時，該廈19樓全層以3318萬售，呎價僅約1.3萬，此價格是「賣一呎、蝕一呎」價格。目前，該廈推售中的12樓，意向呎價更低至1.1萬，即使是20樓連平台特色戶，意向呎價亦只是1.4萬。除非後市突然有驚喜，否則難於扭轉「輸」的局面。

前人辛苦開路，最終輸錢離場，後人滿懷希望接棒起樓，結果被成本與市道雙重夾擊，該幢嘉蘭圍新商廈變身記，成為近年核心區商廈「雙輸」教材。

相關文章：鄧成波家族3.85億沽尖沙嘴嘉蘭圍地盤
 

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