元朗兩地建約5893伙獲通過 新地米埔建2322伙最矚目

規劃署早前就《米埔及錦綉花園分區計劃大綱圖》提出多項修訂，主要區內2幅改劃用地共建5893伙私宅，包括新地元朗米埔錦壆路商住項目將建2322伙，以及橡樹和生圍項目增密度建3571伙。城規會日前接獲約3份反對申述，昨審議後決定不接納，意味有關改劃將會維持原有修訂建議。

城規會在為期2個月法定展示期內，合共收到5份申述，當中2份屬反對申述，及1份提出的負面意見，在日前規劃署拒絕接納，認為不應順應申述而修訂大綱圖，城規會昨日審議後決定不接納上述反對申述，意味有關改劃將會維持原有修訂建議。而且該圖則連同其《註釋》及《說明書》適合根據條例第8條，呈交行政長官會同行政會議核准。

規劃署日前指，上述修訂上旨在落實已獲城規會同意改劃申請，以作擬議住宅發展連商業用途，並闢設交通停車處、政府、機構及社區設施和開放予公眾使用的休憩用地。申請人已進行不同技術評估，確保在落實擬議緩解和設計措施後，擬議發展在視覺、生態及排水等方面均屬可接受。

伙數較舊方案減少16%

修訂主要涉及新地持有的元朗米埔錦壆路、鄰近錦綉花園一幅住宅地早年申建2771伙遭拒後，去年初捲土重來遞交新方案，縮減發展密度等，並建10幢住宅及3幢商業設的綜合項目，合共提供2322伙，較舊方案減少16%。

項目地盤面積約70.71萬方呎，包括994方呎政府土地，住宅部分以地積比約1.5倍發展，獲批建10幢樓高14至16層分層住宅，合共提供2322伙，平均每伙單位面積約456方呎，估計可容納約6270人口，可建總樓面約106.06萬方呎。非住宅部分亦以地積比約0.5倍發展，以建3幢2層高商業及政府、機構或社區設施，另有3幢1至2層高會所，涉及非住宅樓面約6.13萬方呎。換言之，整個項目可建總樓面約112.19萬方呎。

和生圍項目提供3571伙

另一個項目為曾由恒大持有、2022年初被橡樹資本（Oaktree Capital）接管的元朗和生圍項目，去年初向城規會提交新方案，大幅增加密度發展，建175幢大型住宅群，以提供3571伙，對比2024年獲批方案增加3.5倍，可建總樓面約290.25萬方呎。

項目地盤面積約223.26萬方呎，地積比率由現時0.4倍，申請增加至1.3倍，物業高度由最高6層，增加至不多於10層，另設一層地庫，以發展128幢樓高3層洋房，以及47幢樓高6至10層的分層住宅，提供3571伙，平均單位面積約802方呎，涉及可建總樓面約286.16萬方呎，估計整個項目住客數目9998人。

另有4幢2層高會所、1幢4層高提供100個牀位的安老院，非住用樓面涉及有4.09萬方呎。項目另有2782個停車位。整個項目將分為6期發展，料2031年全部落成。

