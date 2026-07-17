市建局旺角花墟項目申寬15%地積比 興建1080伙

市建局旺角洗衣街/花墟道發展計劃，最新就毗鄰界限街遊樂場地盤向城規會申請增加大約15%地積比限制至7.5倍發展，以提供1,080伙住宅單位，可建總樓面約57.88萬方呎。

市建局指，鑑於當前市場需要和辦公室供應過剩，該局已檢討發展計劃，建議增加地盤B支區（1）的最大住用總樓面，以優化發展靈活性。是否規劃申請將地盤B支區（1）的住用地積比率由6.5倍增至7.5倍，最大住用總樓面由50.17萬方呎，略為放寬至57.88萬方呎，而整體總樓面及建築物高度限制則維持不變，為69.46萬方呎，及主水平基準以上150米。

該部分的建築物高度限制，維持主水平基準以上130至150米不變，興建3幢樓高31至41層樓宇，其中2幢建於5層基座商場之上，另1幢設有9層酒店，及空中花園各住宅樓層。

隨著住用總樓面變更，地盤B的非住用地積比率1.5倍，可建總樓面約21.22萬方呎，有關樓面仍可為地面零售活動提供足夠零售樓面，從而營造具活力街道面貌，為現有花墟注入活力及供持續發展。