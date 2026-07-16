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屯門項目招標「一口價」決勝負 分紅比例劃一15% 商場可全資擁有或港鐵13.8億回購

樓市動向
更新時間：10:12 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:12 2026-07-16 HKT

港鐵屯門第16區站第2期「巨無霸」物業發展項目，昨日推出招標，其招標條款隨即曝光，消息指，項目以「一口價」金額決定勝負，價高者得，而分紅比例固定為15%，財團須就商場業權提出建議，可選擇全資擁有或由港鐵以13.8億回購。

細分4期付款

另外，商場權益方面，提供A及B方案，當中A方案總樓面約33.476萬方呎，而B方案27.4482萬方呎，當中A方案由中財團全權擁有，而B方案則落成後由港鐵以13.8億回購，即每呎回購價約5028元。財團可以同時提交A及B方案競投；而項目補地價則由港鐵負責。

付款方法方面，分4期繳付，在批出標書當日需要繳付中標價30%，第2及3期分別在2028年11月底及2030年11月底前再各付20%、即合共40%，餘款30%於獲批入伙紙時繳付；當中A方案預計於2033年12月至2035年落成，而B方案則需於2032年3月至2035年6月落成。該項目將於9月2日截標。

預計可接獲3至4標

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，港鐵分4期付款具吸引力，不過項目總投資估計近300億，入場費佔約三分之一。認為龍頭發展商財力十足，並不影響投標意欲，惟其他發展商均不願對單一項目投入太大，在新安排方便發展商合組財團，估計標數目約3至4標。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚稱，近年港鐵站項目銷情有保證，惟上述項目發展規模大，涉及投資風險大，料大型發展商會以合組財團方式入標，以分散投資風險，料屆時可接獲3份標書。

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