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金鐘美銀再沽一伙套現3000萬 投資者舒心「換樓神操作」 自用變投機有錢賺

樓市動向
更新時間：10:03 2026-07-16 HKT
發佈時間：10:03 2026-07-16 HKT

金鐘美國銀行中心剛錄一宗成交，原業主金澳控股集團主席舒心套現3000萬。這宗普通不過的交易，揭示一名富豪升級自置總部過程，有如「買一件玩具，升級配套後，發現另一件才是真正心頭好，結果，將舊玩具拆件出售」，此「換樓神操作」過程有趣，更是一宗淡市下，自用變投機的罕見賺錢個案。

造價較兩年前升10%

核心區甲廈造價逐漸企穩，由金澳控股集團主席舒心拆售的美國銀行中心23樓，剛沽售其中一個單位，建築面積1482方呎，較兩年前造價略回升近10%。上址為美國銀行中心2321室，以3000萬易手，每呎20243元。該宗交易背後簡直「換樓神操作」。

2024年4月，金澳控股集團主席舒心以2.5億買入美銀中心全層銀主盤自用，全層面積約13888方呎，呎價約17800元，斥資逾千萬裝修，隆重其事搬遷進駐。不料2025年11月，眼見永倫集團放售該廈36樓鳳凰樓層全層，有見樓層更高，景觀更優美，舒心轉移目標以約2.47億買入「鳳凰」，呎價亦僅約17800元，可見甲廈造價低處未見低。

全層一劏21伙出售

迎新固然歡喜，但棄舊愛有點棘手，當時市況欠佳，全層賣一定要輸錢，他想到新方法，就是將23樓拆售，其後2026年初，該23樓全層一劏21個單位出售，建築面積介乎243至1840方呎，意向呎價1.7萬起，隨即錄首宗成交，涉及10至11室，建築面積共約1840方呎，作價3500萬，呎價約19022元。之後，單位逐一出售，最新每呎逾2萬，不但「裝修費」返了本，還總算賺了一筆「心機錢」。

值得留意的是，該廈在商廈高峰期，一個中高層散單位成交呎價高達5.38萬，反映現時成交呎價較高峰大幅回落逾60%。

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