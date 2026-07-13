屯門第16區站2期截收28份意向書 9月初截標

港鐵屯門第16區站第2期「巨無霸」物業今截收意向書，港鐵常務總監 - 物業及國際業務鄧智輝表示，項目收到最少28份意向書，將於周三起招標，然後於9月初截標。

鄧智輝說，對是次收意向書的表現滿意，該項目總樓面面積約300萬方呎，興建約5,500個單位，公司過去都有發展過類近規模的項目，而項目所在的屯門區發展成熟，擁50萬居民，加上新車站接駁及大商場配套優勢，相信會受業界歡迎。

他續說，公司曾兩度諮詢業界，並聆聽地產建設商會的意見，因得到業界支持，故隨即會於周三推出項目招標。鄧智輝透露，是次將參考錦上路站的經驗，提供空間讓發展商選擇自己營運或交還商場。

被問及今年私樓供應目標快將達標，會否影響公司推盤，鄧智輝指，推出住宅屬公司的融資方式，將按市況有序推盤，主要希望為興建鐵路項目提供現金流。對於白石角站，認為項目發展成熟，已展開鐵路設計及城市規劃，料會盡快推展項目。

今截意向的項目毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延綫第16區站，屯門南延綫將屯馬綫由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030竣工。屆時居民可經屯馬綫接駁港鐵網絡，並於錦上路站轉乘未來的北環綫，提升與香港各區及跨境的連繫。綜合市場最新估值約96.82億至108.92億元，平均每方呎估值約3,200元至3,600元。

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