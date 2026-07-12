荃灣灰窰角街工業地申改劃酒店 提供199個客房

財團持有的荃灣灰窰角街閒置工業地，最新向城規會申請改劃作酒店發展，以興建1幢樓高29層酒店，共提供199個酒店客房。

據城規會文件顯示，上述項目位於灰窰角街46及48號地盤，即昌泰工業大廈及UML Tower之間，目前屬「工業」地帶，申請改劃為「其他指定用途」註明「酒店發展」或「工業（1）」地帶。

申請人：推廣「無處不旅遊」

項目地盤面積約6383方呎，以地積比約9.5倍發展，建築物高度為主水平基準以上115米，以興建1幢樓高29層酒店，合共提供199個酒店客房，涉及可建總樓面約60,634方呎。據項目發展布局圖顯示，地下至3樓為酒店大堂、停車場及附屬商業設施等，而4至28樓為酒店房間。

申請人指，上述發展能夠釋放市區工業用地作其他發展用途，推廣政府「無處不旅遊」的願景；在用途及發展密度方面與周邊環境相協調；透過融入各種酒店附屬商業用途將申請地點改造為一個充滿活力的空間。另外，工業區正北方有數幢高層住宅或商業發展，樓高介乎主水平基準以上150至205米。