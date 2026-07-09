恒基米埔申建1303伙 規劃署原則上不反對

恒基持有的元朗米埔錦壆路、錦綉花園以東一幅住宅地，去年向城規會申建5幢16層高住宅，共提供1303伙分層住宅單位，最新獲規劃署原則上不反對該申請，城規會將於周五（10日）審議。

規劃署指，地盤位於北都範圍內，距離規劃中的北環綫牛潭尾站約900米、牛潭尾新發展區約600米，隨着戰略性交通基建推進，該區具備由低密度向中密度住宅區轉型潛力。擬建的16層中密度住宅，可作為未來新田與牛潭尾高密度發展區與西側現存低密度住宅之間的視覺與密度緩衝過渡。

規劃署認為上述改劃可行，但不完全採納申請人自行提出全套大綱圖修訂註釋。為確保對發展限制，如地積比率、層數及高度、車位豁免計算等條款，有適當規劃限制，該署原則上不反對該申請，並建議城規委員會部分同意上述申請，城規會將於周五審議。

具潛力轉中密度發展

地盤面積40.76萬方呎，包括1808方呎政府土地，申請將地積比率由0.2倍大幅放寬至1.51倍發展，以興建5幢16層高住宅、另有1層地庫等，共提供1303伙「花園式」單位，涉及可建總樓面約61.14萬方呎，預計可容納3519人口；另有4090方呎非住宅樓面，以提供會所暨幼兒園及長者鄰舍中心等設施，整個項目料於2031年落成。

資料顯示，恒基在2021年9月已就上述地皮完成補地價，當時涉及補價約2.2993億，每呎樓面地價約2800元，現時進一步放寬密度發展，日後須再次進行補地價。