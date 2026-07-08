Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新盤待批樓花1.19萬伙創年半高 3新盤入紙

樓市動向
更新時間：12:13 2026-07-08 HKT
發佈時間：12:13 2026-07-08 HKT

地政總署昨日公布6月份預售樓花同意書文件，數據顯示，上月底共有28個項目正待批預售樓花同意書，共涉及11995伙，待批單位數量創2024年11月底以來19個月新高。

長實元朗盤批預售

文件顯示，上月共有3個項目新增入紙申請預售，共提供3272伙，其中包括新地旗下元朗東成里項目1B期項目，該期數設有304伙，預計落成日期為明年12月底，距今約18個月。翻查資料，同系列的第1A期項目已於去年12月申請預售，涉及665個單位，暫仍有待批出。整個項目料涉約1500伙，即仍有部分期數有待申請預售。

另外2個上月申請預售的項目均為房協旗下的資助出售房屋項目，其中古洞鄉梓路3號項目第1期規模較大，提供2006伙，預計2028年12月底落成，樓花期近30個月；洪水橋洪雅路2號項目就提供962個單位，預計2029年6月底落成，距今近3年時間。

連同房協兩個項目，上月底合共有28個項目待批預售，涉及單位11995伙，為今年4月後重上逾萬宗水平，並創2024年11月錄得12350伙後，近19個月來新高。

新地東城里新申請

地政總署於上月亦批出3個項目的預售紙，共涉1063個單位，當中包括已啟動推銷售步伐的新地元朗芊御，涉566伙；另同區由長實發展的錦泰路18號項目亦於上月獲批預售，共提供327伙，預計於2027年12月底落成，距今大約18個月。發展商於去年1月入紙申請，經歷一年半時間始獲批。

香港興業及中信泰富旗下、愉景灣意濤的住宅項目滿．意2期亦於上月獲批預售，涉及170伙，項目預計明年7月底落成，樓花期約13個月。發展商曾透露，項目已獲得入伙紙，有望短期內連同涉及320伙的滿．意1期推出市場。值得一提的是，同系列的愉景灣第19-2B期項目仍在待批中，提供40個單位。

以季度計算，剛過去的第2季共批出錄6個樓盤申請預售，共涉4460個單位，按季增加逾19%，為2024年第2季錄4627個新申請單位以來的新高；季內批出7個樓盤共2419個單位的預售，較首季648伙大增逾2.7倍。

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

上車驗樓，星島搵專家幫你手！如果你有新盤驗樓、裝修分享，請即Email：[email protected]

最Hit
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
解開胸圍做CPR救遇溺少女一命 韓男反遭告猥褻索償 結局大反轉
即時國際
2小時前
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
仔女全移民！師傅幫獨居長者改廁所防跌 臨走婆婆一句心底話揭移民潮最殘酷現實｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
夫妻3萬元平裝千呎「毛坯房」不髹油漆不鋪磚 建築廢料砌廚房 強調非慳錢 盼展現個人風格
家居裝修
7小時前
03:54
星島申訴王 | 公屋走廊堆滿包裹變私人倉庫 直擊揭戶主影壇身份：我有囤物症
申訴熱話
5小時前
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
01:05
鄭秀文演唱會因舞台故障延期主辦方被讚做法負責任 監製身份惹爭議：係邊個你好清楚
影視圈
19小時前
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
世界盃2026｜阿根廷死裏逃生 美斯激動落淚 被隊友拋起慶祝
足球世界
3小時前
公屋裝修$10萬完工？網民求教3至4人單位可行性 資深師傅話做得到：惟這2部份要落足本
公屋裝修要慳錢? 網民求教3至4人單位$10萬完工 資深師傅：做得到 惟這2部份要落足本
生活百科
19小時前
72歲美國衛生部長靠吃1食物 20日激減20磅內臟脂肪減少40% 專家拆解營養價值/進食貼士
72歲美國衛生部長靠吃1食物 20日激減20磅內臟脂肪減少40% 專家拆解營養價值/進食貼士
減肥運動
20小時前
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
盧海鵬暴瘦現老態行路重心傾側 娛樂猛人貼身全程攙扶 豁達面對生死最緊要「食得瞓得玩得」
影視圈
3小時前
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
福田口岸嚴打「火車頭」！港人直擊「藍衫軍」活捉煙民 罰款「呢個數」網民叫好｜Juicy叮
時事熱話
2小時前