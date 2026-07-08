新盤待批樓花1.19萬伙創年半高 3新盤入紙

地政總署昨日公布6月份預售樓花同意書文件，數據顯示，上月底共有28個項目正待批預售樓花同意書，共涉及11995伙，待批單位數量創2024年11月底以來19個月新高。

長實元朗盤批預售

文件顯示，上月共有3個項目新增入紙申請預售，共提供3272伙，其中包括新地旗下元朗東成里項目1B期項目，該期數設有304伙，預計落成日期為明年12月底，距今約18個月。翻查資料，同系列的第1A期項目已於去年12月申請預售，涉及665個單位，暫仍有待批出。整個項目料涉約1500伙，即仍有部分期數有待申請預售。

另外2個上月申請預售的項目均為房協旗下的資助出售房屋項目，其中古洞鄉梓路3號項目第1期規模較大，提供2006伙，預計2028年12月底落成，樓花期近30個月；洪水橋洪雅路2號項目就提供962個單位，預計2029年6月底落成，距今近3年時間。

連同房協兩個項目，上月底合共有28個項目待批預售，涉及單位11995伙，為今年4月後重上逾萬宗水平，並創2024年11月錄得12350伙後，近19個月來新高。

新地東城里新申請

地政總署於上月亦批出3個項目的預售紙，共涉1063個單位，當中包括已啟動推銷售步伐的新地元朗芊御，涉566伙；另同區由長實發展的錦泰路18號項目亦於上月獲批預售，共提供327伙，預計於2027年12月底落成，距今大約18個月。發展商於去年1月入紙申請，經歷一年半時間始獲批。

香港興業及中信泰富旗下、愉景灣意濤的住宅項目滿．意2期亦於上月獲批預售，涉及170伙，項目預計明年7月底落成，樓花期約13個月。發展商曾透露，項目已獲得入伙紙，有望短期內連同涉及320伙的滿．意1期推出市場。值得一提的是，同系列的愉景灣第19-2B期項目仍在待批中，提供40個單位。

以季度計算，剛過去的第2季共批出錄6個樓盤申請預售，共涉4460個單位，按季增加逾19%，為2024年第2季錄4627個新申請單位以來的新高；季內批出7個樓盤共2419個單位的預售，較首季648伙大增逾2.7倍。