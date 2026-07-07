戴德梁行料全年樓價升近一成 住宅成交有望達7.5萬宗

戴德梁行今日公布第二季房地產市場回顧及展望，戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明指，第二季度本港樓價升勢持續，然而，隨著過去一年市場購買力持續釋放，加上六月份股市波幅開始擴大，以及內地開始收緊跨境資金政策，季末的詢價量相比四、五月份高峰相對放緩。

季末詢價量較高峰放緩戴德梁行副董事總經理及香港研究部主管鄧淑賢表示，展望下半年，預期美國息率走向可能存在更大變數，部分潛在買家可能再次觀望市場因地緣政治發展及股票市場走向等對於資金流向及投資情緒的影響。不過，在本地剛需及來港留學及定居人數不斷增長的支持下，預期樓市在下半年將維持平穩發展。成交方面，我們維持預計今年住宅成交量有望錄得75,000宗左右水平， 而全年樓價升幅有望近10%。租金方面，今年首5個月錄得1.8%增長，而住宅租金自2023年低位亦已攀升約18%，相信後市增幅會相對溫和，預期年內約有5%以內的增長

上半年成交創4年同期新高

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，第二季度一、二手成交宗數錄總計逾22,150宗，較首季上升19%，比去年同期升32%，帶動上半年成交突破40,800宗，為2021年以來同期新高。截至今年6月，按月成交宗數更是連續16個月錄得逾5,000宗水平，反映買家入市信心持續以及投資需求同步釋放。

寫字樓方面，季内錄得39.6萬方呎正淨吸納量，新租賃以銀行、金融及保險業最為活躍；租金方面，核心區尤其是中區租金回升較為明顯，抵銷部分非核心區租金調整，預計2026年整體租金升4%至6%

核心街舖租金下半年看升

蕭亮輝亦提到，受惠於入境旅客數字持續增長，加上人民幣走强，零售市場表現維持穩健增長；第二季銅鑼灣和中環一綫街舖均維持零空置率，支持港島區租金復甦領先九龍區。展望下半年，預期將有更多新零售品牌進駐本港，並料銅鑼灣和中環將繼續帶領核心區一線街舖租金復甦，下半年或有望升3%至5%。

戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄指，今年上半年投資市場以寫字樓物業成交主導，經過明顯的資本價格調整，較低的入市門檻為自用型買家提供撈底機會，當中以來自教育機構、金融機構和內地龍頭企業需求最為活躍。展望下半年，相信仍然由自用型買家和租住板塊需求帶動為主。此外，另外，相信在住宅市場維持暢旺的情況下，投資者將進行策略性部署並積極擴充土地儲備，下半年或出現更多相關成交，今年全年大額非住宅物業投資總額有望突破超越400億元水平。