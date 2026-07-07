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內地生搶租暑期轉旺 KENNEDY 38呎租91元高市價一成

樓市動向
更新時間：12:44 2026-07-07 HKT
發佈時間：12:44 2026-07-07 HKT

踏入暑期租賃旺季，住宅租務市場明顯轉趨活躍，屋苑連環錄內地生承租個案。港置高級聯席董事譚浩智表示，堅尼地城KENNEDY 38中層F室，面積約265方呎，屬開放式間隔，單位獲內地來港碩士生以每月2.42萬承租，呎租約91.3元，較市價高10%，租客以預繳一年租金形式租用單位，涉及資金約29.04萬。

租金回報率約3.2厘

美聯高級分區營業經理黃麗貞表示，將軍澳海茵莊園2座高層A5室，面積約283方呎，屬1房間隔，最新獲內地生以每月約1.48萬承租，呎租約52.3元。租客「一炮過」預繳全年租金，涉資約17.76萬，而業主去年4月以約555萬購入單位，租金回報率約3.2厘。

中原資深分區營業經理潘婉兒表示，沙田偉華中心最新錄2名內地生合租個案，屋苑2座低層G室，面積297方呎，2房間隔，以每月1.68萬租出，呎租56.6元，租客同樣預先繳付一年租金，涉及資金約20.16萬。

相關文章：內地生2.1萬租KENNEDY 38 平均每呎約92元

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