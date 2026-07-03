洪水橋片區今截標 估值逾29億

北都發展加快，首個洪水橋片區項目將於今日截標，佔地10.5公頃，包括住宅及產業地各3幅，當中住宅地綜合市場估值約29.12億至49.14億，每方呎樓面估值約1600至2700元。另外，為增加財團入標意欲，政府亦「破天荒」容許免息分期支付地價，及以區內指定土地抵銷地價。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，該3幅住宅地毗鄰港鐵洪水橋站，而該站預計在2030年落成，屆時住宅落成入伙時可享鐵路優勢，同時可以接駁擬議的港深西部鐵路（洪水橋至前海），日後北都大學城建成後會帶來龐大租賃需求。

佔地10.5公頃

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，由於項目規模廳大，涉大量產業用地，及土地平整工程，認為以大型財團才有能力發展及策劃發展，目前北都提速發展，並逐漸成型。相信西部鐵路開通後，洪水橋將位處策略位置，未來發展潛力大。

容許免息分期支付地價

資料顯示，洪水橋片區由3幅住宅地及3幅企業及科技園用地組成，當中住宅地可建總樓面高達182萬方呎，料提供3120伙，綜合市場估值約29.12億至49.14億，每方呎樓面估值約1600至2700元。另外，企業及科技園用地總樓面達296.37萬方呎。中標財團須發展及營運其中最少1幅，其餘2幅可於完成平整工程後交還政府，若願意多發展1幅或2幅產業地會獲得更高評分。

上述片區採「雙信封制」招標，非價格建議佔70%，價格建議佔30%。其中非價格建議主要評審準則聚焦於產業主導，考慮會否發展策略性產業或引進龍頭企業、建議發展速度、投資規模和創造就業機會。

由於項目發展規模龐大，政府亦容許靈活地價繳付安排，首次推出分期繳付地價，首期為地價25%，其餘75%免息3年內付清；同時亦容許交回土地以抵銷地價，即交回一些政府會在北都徵收土地，以抵銷地價，以增加項目財務吸引力，便利不同背景資金合組財團，以及減輕開發商現金流壓力。