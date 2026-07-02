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租賃旺季豪宅屋苑掀搶租 山頂種植道洋房每月18萬租出

樓市動向
更新時間：09:59 2026-07-02 HKT
發佈時間：09:59 2026-07-02 HKT

暑假租賃旺季掀起搶租盤熱潮，除留學生趁假期湧港租樓外，連帶豪宅屋苑租賃表現相當活躍，最矚目為山頂種植道50號洋房以每月18萬租出，另外，何文田傲玟一個面積1368方呎單位，業主收樓後即以8.8萬租出。

種植道洋房月租18萬

市場消息指，山頂種植道50號一幢洋房，面積4153方呎單位，新近以每月18萬租出，呎租約43元。沙田九肚山豪宅新盤駿嶺薈單號屋，面積2753方呎的4房大宅，最新以10.8萬獲承租，呎租約39元。

大埔康樂園康樂西路一幢獨立屋，面積2579方呎，現屬5房戶，以每月9.5萬租出，呎租約37元。

大埔康樂園康樂西路一幢獨立屋以每月9.5萬租出，呎租約37元。
大埔康樂園康樂西路一幢獨立屋以每月9.5萬租出，呎租約37元。

何文田傲玟呎租64元

另邊廂亦有新入伙盤錄承租個案，中原分行副區域營業經理伍國俊表示，何文田傲玟1座中層B室，面積1368方呎，採3套房連工人套房間隔，單位座向西南方，享開揚市景，最新以8.8萬租出，呎租64元。上址業主剛於今年4月以約3270萬買入單位，持貨短短2個月即成功租出，現可享3.2厘租金回報。

消息指，何文田站上蓋屋苑朗賢峯3座高層C室，面積899方呎，屬3房戶，則以每月5.1萬租出，呎租約57元。

港置分行營業經理周栢達透露，南昌站上蓋屋苑匯璽1B座極低層，面積約360方呎，吸引外區客洽詢，經議價後以2.13萬承租，呎租約59元。業主於今年3月以約740萬購入上述單位，可享租金回報約3.5厘。

中原副區域營業董事袁廣達說，鰂魚涌逸樺園2座低層E室，面積896方呎，最新以4.45萬租出，呎租50元。據了解，新租客為同區客，心儀單位空間寬敞，地理位置便利，遂租用單位。

世紀21 Q動力藍灣半島分行執行董事招潔冰指，小西灣藍灣半島8座低層G室，面積594方呎，屬3房主人套房，現已改裝成大2房套間隔，眺望羅馬泳池及歐陸庭園景，最新以2.55萬租出，呎租43元；而業主於2019年11月以850萬購入，租金回報率約3.6厘。

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