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會德豐地產上半年累沽2022伙 銷售金額破240億

樓市動向
更新時間：15:29 2026-07-01 HKT
發佈時間：15:29 2026-07-01 HKT

會德豐地產今年上半年銷售成績理想，該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，上半年銷售金額已突破240億大關，高達241.6億元，累售2,022伙，兩者均大幅增長，是去年同期約2.7倍，可謂「價量兼備」。相信今年餘下時間銷售成績有望打破去年紀錄，下半年部署推3盤，包括古洞PARK SILICON、啟德DOUBLE COAST II及九龍塘豪宅新盤The Monet。

下半年重點部署PARK SILICON

黃光耀指，展望下半年，集團將乘勝追擊，重點部署推售位於北部都會區中心位置的古洞PARK SILICON，另推出跑道區壓軸項目DOUBLE COAST II。此外，集團旗下位於九龍塘龍庭里超級豪宅The Monet將舉辦專屬活動，項目分3期發展，共設4座分層住宅，提供133伙。

回顧上半年，集團年初以黃竹坑港島南岸DEEP WATER SOUTH率先帶動銷情，6B期4房大宅更以8,686萬元、呎價逾5.1萬元成交，雙創項目新高。啟德MIAMI QUAY於短短3個月內售出逾300伙，套現逾35.4億元，可謂「日日有成交」。此外，將軍澳日出康城系列及藍田KOKO HILLS系列都錄不俗銷情。

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