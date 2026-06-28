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港景峯3房獲外區客「零議價」3.5萬承租

樓市動向
更新時間：09:13 2026-06-28 HKT
發佈時間：09:13 2026-06-28 HKT

踏入暑期租賃旺季，住宅租務市場明顯轉趨活躍。港置分行首席聯席董事戴志文表示，尖沙咀港景峯3座中層B室，面積約750方呎，屬3房間隔。單位大約兩個星期前以每月3.5萬放租，最新獲外區客「零議價」承租，呎租約47元，屬市價水平。資料顯示，業主於2009年以約776.8萬購入單位，以上述租金計算，租金回報率約5.4厘。

長沙灣寓．捌月租2.52萬

中原分行經理葉添水表示，長沙灣寓．捌高層D室，面積559方呎，3房間隔，最新以每月2.52萬租出，呎租達45元，若按業主2011年購入價725.3萬及最新租金計算，租金回報率約4.2厘。

西營盤曉譽1房月租1.88萬

利嘉閣營業董事鍾肇基表示，西營盤曉譽中層C室，面積約383方呎，採1房連開放式廚房間隔，最新獲區內分支家庭客以每月1.88萬承租，呎租約49元。據了解，業主於2012年斥資約642.3萬一手購入單位，以上述租金計算，租金回報率約3.5厘。

內地生合租大埔昌運中心

中原分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔昌運中心1座中層A室，面積342方呎，最新以每月1.5萬租出，呎租約44元。據了解，新租客為兩名內地生，將於新學年於教大升學，而業主於2021年以570萬購入單位，按最新租金計算，租金回報率約3.2厘。

屯門御海灣獲每月1.2萬承租

祥益區域董事黃慶德表示，屯門御海灣2座低層M室，面積314方呎，採1房設計，最新獲區內客以每月1.2萬承租，呎租約38元，如以業主2020年購入價約605.2萬計算，租金回報率約2.4厘。

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