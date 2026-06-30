指標屋苑6月估價「升多跌少」 城市花園升逾4%最多 海怡半島創近2年高

整體樓市氣氛保持理想，銀行取態大致正面，繼續調升多個屋苑單位估價，據《星島》追蹤20個指標屋苑單位估價，在6月出現「升多跌少」情況，共有12個單位估價按月報升，幅度約0.26%至4.22%，當中北角城市花園升幅最多。

今年6月有12個屋苑單位的銀行估價升約0.26%至4.22%，對比上月16個屋苑升0.53%至4.56%有所少；另一方面，5月未有估價錄升下跌屋苑，而在6月就有7個單位錄下跌，為今年以來下跌屋苑最多的一個月，估價按月跌幅由0.51%至3.33%。另外，月內有1個單位按月估價維持不變。

點擊睇20指標屋苑單位估價：

指標屋苑中估價升幅最多為北角城市花園9座中層C室，面積581方呎，其估價由按月持平，在本月調高36萬或4.22%，最新估價報890萬，更創2023年10月後近2年新高紀錄。

月內升幅第二多為將軍澳新都城1期1座低層E室，面積539方呎，估價由5月的718萬增至的747萬，升度約4.04%，值得留意的是，該單位估價由去年10月起連8個月，累升141萬或約23.3%；而鴨脷洲海怡半島23座美軒閣中低層B室，單位面積590方呎，最新估價報855萬，按月升3.76%，該單位估價亦創2023年7月後近2年新高。

7個屋苑估價按月減少 德福花園跌逾3%

另外，20大屋苑中有7個的估價按月減少，以九龍灣德福花園K座中低層7室跌最多，面積493方呎，最新估價為581萬，相較5月時的601萬跌約3.33%。其次為馬鞍山新港城A座低層5室，面積579方呎，估價由上月710萬跌至694萬，按月減少16萬或2.25%。

荃灣中心終止12個月連升

值得一提的是，荃灣中心1座廣州樓高層A室，面積377方呎，最新估價409萬，終止連續12個月升勢，按月調頭向下，對比月的418萬，按月輕微減少9萬或約2.15%。

月內另有1個屋苑估價按月保持不變，為東涌映灣園2期6座低層A室，面積852方呎，其估價連續2個月維持852萬。