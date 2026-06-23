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世茂旗下東涌酒店遭接管淪銀主盤 接管人即日標售 曾減價至45億未獲承接

樓市動向
更新時間：17:15 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:15 2026-06-23 HKT

世茂集團旗下東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店（下稱東涌酒店），因貸款違約遭銀團接管沒收，正式淪為銀主盤放售，涉及貸款本金額高達45億元。

據了解，酒店的接管行動由滙豐銀行主導。現已委任全球諮詢公司艾睿鉑(AlixPartners)的兩名接管人處理，包括香港辦公室合夥人及董事總經理葛俊，並委託第一太平戴維斯獨家招標，招標期由即日起至8月31日。目前兩間酒店仍正常營運。

全港第二多客房酒店

彭博本月初引述知情人士稱，世茂集團的一群債權銀行正準備接管集團旗下東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，貸款方已為接管人就接管物業進行深入磋商，以加快出售及收回資金，相關計劃自去年底啟動。

世茂曾於2023年3月委託代理放售東涌酒店，叫價60億元至65億元，惟一直未有出售，去年1月，酒店連同基座商場灣景薈更減價至45億元求售，不過，至今仍然未找到買家。

當時銷售代理曾標榜，政府大力推動機場城發展，多個新發展項目包括11 SKIES、亞博二期及遊艇港灣將相繼落成，並有新交通基建連接東涌、航天城與港珠澳大橋香港口岸，將會直接帶動區內酒店住宿需求。

世茂持有80%權益的合資公司於2014年10月投得項目地皮，作價18.3億，可建總樓面61萬方呎，酒店佔13.9萬方呎，提供1219間客房，為全港第二多客房的酒店。
 

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